Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 359Щ Худжанд (Таджикистан) — Волгоград.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
11:45
2 д. 13 ч. 3 мин.
00:48
22
Маршрут следования поезда 359Щ Худжанд (Таджикистан) — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Худжанд (Таджикистан) — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Худжанд
11:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нау
12:31
13:31
32 км.
0 ч. 46 мин.
Разъезд №13
20:23
20:38
65 км.
8 ч. 38 мин.
Самарканд
19:51
20:42
98 км.
8 ч. 6 мин.
Навои
22:56
23:00
235 км.
11 ч. 11 мин.
Бухара 1
00:02
00:30
317 км.
12 ч. 17 мин.
Мискин
05:23
05:50
650 км.
17 ч. 38 мин.
Нукус
08:54
09:04
828 км.
21 ч. 9 мин.
Кунград
11:22
12:02
921 км.
23 ч. 37 мин.
Бейнеу
20:57
22:57
1306 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Кульсары
02:15
02:25
1511 км.
1 д. 14 ч. 30 мин.
Макат
04:13
04:30
1600 км.
1 д. 16 ч. 28 мин.
Доссор
05:20
05:39
1631 км.
1 д. 17 ч. 35 мин.
Атырау
07:00
07:30
1717 км.
1 д. 19 ч. 15 мин.
Ак-Кистау
08:37
08:47
1789 км.
1 д. 20 ч. 52 мин.
Исатай
09:51
09:59
1874 км.
1 д. 22 ч. 6 мин.
Ганюшкино
11:07
13:07
1952 км.
1 д. 23 ч. 22 мин.
Аксарайская
15:47
18:07
2033 км.
2 д. 4 ч. 2 мин.
Верхний Баскунчак
20:52
21:00
2219 км.
2 д. 9 ч. 7 мин.
Владимировка
21:45
21:47
2260 км.
2 д. 10 ч. 0 мин.
Волжский
23:58
00:08
2378 км.
2 д. 12 ч. 13 мин.
Волгоград 1
00:48
2399 км.
2 д. 13 ч. 3 мин.
