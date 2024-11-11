Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 361С Нальчик — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нальчик — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нальчик
19:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Докшукино
19:39
19:44
21 км.
0 ч. 34 мин.
Котляревская
20:06
20:08
38 км.
1 ч. 1 мин.
Прохладная
20:28
20:32
52 км.
1 ч. 23 мин.
Аполлонская
21:07
21:09
91 км.
2 ч. 2 мин.
Георгиевск
21:32
21:34
117 км.
2 ч. 27 мин.
Минеральные Воды
21:59
144 км.
2 ч. 54 мин.
