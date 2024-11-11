Маршрут следования и продажа билетов
18:17
1 д. 1 ч. 28 мин.
19:45
31
Маршрут следования поезда 362Е Приобье — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Приобье — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Приобье
18:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нягань
19:10
19:35
45 км.
0 ч. 53 мин.
Вонъеган
20:17
20:27
76 км.
2 ч. 0 мин.
Коммунистическая
21:18
21:20
114 км.
3 ч. 1 мин.
Конда
21:57
21:59
145 км.
3 ч. 40 мин.
Верхнекондинская
22:35
23:16
173 км.
4 ч. 18 мин.
Геологическая
23:34
23:48
187 км.
5 ч. 17 мин.
Алябьево
00:17
00:26
214 км.
6 ч. 0 мин.
Разъезд 135км
00:39
00:45
224 км.
6 ч. 22 мин.
Атымья
01:11
01:14
247 км.
6 ч. 54 мин.
Пелым
01:32
01:43
263 км.
7 ч. 15 мин.
Оус
02:38
02:46
292 км.
8 ч. 21 мин.
Першино
04:00
04:01
352 км.
9 ч. 43 мин.
Ивдель 1
04:15
04:41
357 км.
9 ч. 58 мин.
Лангур
05:14
05:23
384 км.
10 ч. 57 мин.
Сама
05:50
05:55
406 км.
11 ч. 33 мин.
Уралзолото
06:10
06:12
417 км.
11 ч. 53 мин.
Марсяты
06:23
06:25
424 км.
12 ч. 6 мин.
Андриановичи
06:44
06:47
438 км.
12 ч. 27 мин.
Серов
07:40
08:31
474 км.
13 ч. 23 мин.
Лобва
09:52
10:04
520 км.
15 ч. 35 мин.
Ляля
10:23
10:42
535 км.
16 ч. 6 мин.
Верхотурье
11:04
11:21
554 км.
16 ч. 47 мин.
Выя
13:13
13:23
608 км.
18 ч. 56 мин.
Верхняя
13:52
14:02
633 км.
19 ч. 35 мин.
Гороблагодатская
14:21
14:31
646 км.
20 ч. 4 мин.
Баранчинская
14:47
14:52
655 км.
20 ч. 30 мин.
Нижний Тагил
15:35
16:00
689 км.
21 ч. 18 мин.
Невьянск
16:46
17:01
736 км.
22 ч. 29 мин.
Верх-Нейвинск
17:26
17:46
762 км.
23 ч. 9 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:45
814 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
