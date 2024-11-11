Маршрут следования и продажа билетов
23:08
2 д. 5 ч. 50 мин.
04:58
66
Маршрут следования поезда 385Щ Бишкек (Киргизия) — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Бишкек (Киргизия) — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Бишкек 2
23:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беловодская
00:02
00:04
39 км.
0 ч. 54 мин.
Карабалта
00:32
00:34
60 км.
1 ч. 24 мин.
Каинды
00:51
01:51
74 км.
1 ч. 43 мин.
Мерке
04:03
04:05
111 км.
4 ч. 55 мин.
Луговая
03:56
04:28
150 км.
4 ч. 48 мин.
Шу
06:05
06:25
259 км.
6 ч. 57 мин.
Берлик 1
06:38
06:41
267 км.
7 ч. 30 мин.
Кемер
06:50
06:51
273 км.
7 ч. 42 мин.
Эспе
07:21
07:37
301 км.
8 ч. 13 мин.
Шокпар
07:59
08:00
320 км.
8 ч. 51 мин.
Алайгыр
08:12
08:13
326 км.
9 ч. 4 мин.
Бел
08:36
08:37
348 км.
9 ч. 28 мин.
Отар
09:22
09:30
394 км.
10 ч. 14 мин.
Чильбастау
09:55
09:58
416 км.
10 ч. 47 мин.
Чемолган
11:33
11:38
509 км.
12 ч. 25 мин.
Алматы 1
12:13
12:53
535 км.
13 ч. 5 мин.
Жеты-Су
13:11
13:13
546 км.
14 ч. 3 мин.
Байсерке
13:22
13:24
552 км.
14 ч. 14 мин.
Жетыген
13:46
13:49
575 км.
14 ч. 38 мин.
Капчагай
14:16
14:20
597 км.
15 ч. 8 мин.
Коскудук
14:58
15:00
630 км.
15 ч. 50 мин.
Сары-Озек
16:34
16:50
684 км.
17 ч. 26 мин.
Айна-Булак
17:30
17:33
713 км.
18 ч. 22 мин.
Коксу
18:18
18:21
755 км.
19 ч. 10 мин.
Уш-Тобе
18:53
19:11
783 км.
19 ч. 45 мин.
Мулалы
19:58
20:00
817 км.
20 ч. 50 мин.
Алажиде
20:12
20:15
824 км.
21 ч. 4 мин.
Матай
21:23
21:38
879 км.
22 ч. 15 мин.
Лепсы
22:26
22:29
919 км.
23 ч. 18 мин.
Акбалык
23:13
23:16
961 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Каракум
23:54
23:57
1000 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Актогай
00:15
00:43
1016 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Тансык
01:19
01:25
1054 км.
1 д. 2 ч. 11 мин.
Темекили
02:00
02:01
1091 км.
1 д. 2 ч. 52 мин.
Кошкентал
02:43
02:44
1125 км.
1 д. 3 ч. 35 мин.
Аягоз
03:06
03:26
1142 км.
1 д. 3 ч. 58 мин.
Эгыз-Кзыл
03:47
03:48
1156 км.
1 д. 4 ч. 39 мин.
Ушбийк
04:35
04:37
1197 км.
1 д. 5 ч. 27 мин.
Жарма
05:26
05:27
1238 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Копан-Булак
05:55
05:57
1254 км.
1 д. 6 ч. 47 мин.
Жангиз-Тобе
06:41
06:51
1293 км.
1 д. 7 ч. 33 мин.
Шар
07:36
08:06
1335 км.
1 д. 8 ч. 28 мин.
Суук-Булак
08:37
08:47
1364 км.
1 д. 9 ч. 29 мин.
Дельбегетей
09:15
09:27
1392 км.
1 д. 10 ч. 7 мин.
Шоптыхак
09:54
09:57
1418 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Жана-Семей
10:24
10:34
1439 км.
1 д. 11 ч. 16 мин.
Семей
10:52
11:22
1445 км.
1 д. 11 ч. 44 мин.
Дюсакен
11:53
11:55
1467 км.
1 д. 12 ч. 45 мин.
Бель-Агач
12:25
12:27
1491 км.
1 д. 13 ч. 17 мин.
Обгонный Пункт №41
12:52
12:54
1508 км.
1 д. 13 ч. 44 мин.
Аул
13:25
14:55
1532 км.
1 д. 14 ч. 17 мин.
Локоть
15:30
17:20
1558 км.
1 д. 16 ч. 22 мин.
Рубцовск
18:47
18:57
1584 км.
1 д. 19 ч. 39 мин.
Поспелиха
19:53
19:55
1652 км.
1 д. 20 ч. 45 мин.
Шипуново
20:27
20:29
1690 км.
1 д. 21 ч. 19 мин.
Алейская
21:08
21:13
1737 км.
1 д. 22 ч. 0 мин.
Топчиха
21:51
21:53
1778 км.
1 д. 22 ч. 43 мин.
Барнаул
23:00
23:47
1851 км.
1 д. 23 ч. 52 мин.
Алтайская
00:06
00:11
1863 км.
2 д. 0 ч. 58 мин.
Усть-Тальменская
01:07
01:09
1916 км.
2 д. 1 ч. 59 мин.
Черепаново
01:51
02:35
1962 км.
2 д. 2 ч. 43 мин.
Искитим
03:38
03:40
2008 км.
2 д. 4 ч. 30 мин.
Бердск
04:02
04:05
2025 км.
2 д. 4 ч. 54 мин.
Сеятель
04:18
04:20
2036 км.
2 д. 5 ч. 10 мин.
Новосибирск
Главный
04:58
2057 км.
2 д. 5 ч. 50 мин.
