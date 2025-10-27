Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 389У Челябинск — Екатеринбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
18:20
1 д. 3 ч. 18 мин.
05:10
Маршрут следования поезда 389У Челябинск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аргаяш
19:40
19:43
51 км.
1 ч. 20 мин.
Кыштым
20:22
20:25
84 км.
2 ч. 2 мин.
Верхний Уфалей
21:25
21:41
126 км.
3 ч. 5 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:37
217 км.
5 ч. 17 мин.
