Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 392В Валуйки — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Валуйки — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Валуйки
18:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волоконовка
18:54
18:56
37 км.
0 ч. 44 мин.
Новый Оскол
19:26
19:28
66 км.
1 ч. 16 мин.
Чернянка
19:50
19:52
86 км.
1 ч. 40 мин.
Котел
20:21
20:23
118 км.
2 ч. 11 мин.
Старый Оскол
20:43
21:18
128 км.
2 ч. 33 мин.
Губкин
21:57
22:02
147 км.
3 ч. 47 мин.
Кривецкая
22:55
22:57
182 км.
4 ч. 45 мин.
Ржава
23:33
00:13
210 км.
5 ч. 23 мин.
Курск
01:20
275 км.
7 ч. 10 мин.
