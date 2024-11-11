Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 398Ж Казань — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
15:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Арск
16:06
16:07
58 км.
0 ч. 59 мин.
Шемордан
16:36
17:04
91 км.
1 ч. 29 мин.
Кукмор
17:37
17:42
123 км.
2 ч. 30 мин.
Вятские Поляны
17:53
18:03
131 км.
2 ч. 46 мин.
Кизнер
18:40
18:45
161 км.
3 ч. 33 мин.
Люга
19:16
19:33
192 км.
4 ч. 9 мин.
Можга
19:47
19:52
207 км.
4 ч. 40 мин.
Агрыз
20:45
21:00
257 км.
5 ч. 38 мин.
Ижевск
21:40
22:55
289 км.
6 ч. 33 мин.
Игра
00:55
01:00
373 км.
9 ч. 48 мин.
Балезино
02:28
02:58
419 км.
11 ч. 21 мин.
Глазов
03:32
03:47
445 км.
12 ч. 25 мин.
Яр
04:25
04:27
480 км.
13 ч. 18 мин.
Фаленки
04:55
04:57
512 км.
13 ч. 48 мин.
Зуевка
05:28
05:30
539 км.
14 ч. 21 мин.
Просница
06:30
06:32
591 км.
15 ч. 23 мин.
Киров
Пассажирский
07:24
628 км.
16 ч. 17 мин.
