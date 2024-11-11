Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 405Х Москва — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
15:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
18:42
19:08
145 км.
2 ч. 48 мин.
Троекурово
21:29
21:31
289 км.
5 ч. 35 мин.
Раненбург
21:54
21:56
313 км.
6 ч. 0 мин.
Богоявленск
22:18
22:20
335 км.
6 ч. 24 мин.
Мичуринск
Воронежский
23:10
23:15
375 км.
7 ч. 16 мин.
Грязи
Воронежские
01:15
01:55
431 км.
9 ч. 21 мин.
Добринка
03:00
03:17
482 км.
11 ч. 6 мин.
Оборона
03:42
03:44
505 км.
11 ч. 48 мин.
Токаревка
04:10
04:12
532 км.
12 ч. 16 мин.
Жердевка
04:40
04:50
560 км.
12 ч. 46 мин.
Терновка
05:18
05:20
578 км.
13 ч. 24 мин.
Народная
05:44
05:46
596 км.
13 ч. 50 мин.
Грибановка
06:11
06:13
613 км.
14 ч. 17 мин.
Борисоглебск
06:39
06:55
628 км.
14 ч. 45 мин.
Поворино
07:40
08:15
648 км.
15 ч. 46 мин.
Алексиково
08:58
09:00
674 км.
17 ч. 4 мин.
Филоново
09:50
09:52
727 км.
17 ч. 56 мин.
Себряково
11:05
11:07
792 км.
19 ч. 11 мин.
Арчеда
12:05
12:12
836 км.
20 ч. 11 мин.
Волгоград 1
14:49
968 км.
22 ч. 55 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мне очень понравилось ехать в этом поезде. Купе очень просторное. Есть розетки для зарядки у каждого над головой. Цена точно соответствует качеству! Не ожидала что будет так уютно.
Вежливая проводница. В вагоне было чисто. Но в туалете очень грязно. Все забрызгано и видно что не убирали. Я понимаю что пассажиры часто сорят. Но тут как только сели – уже было все грязно.
В вагоне было душновато. За окном при этом было всего +20. Напекло так, что пришлось раздеваться. Кондиционер не работал или его решили не включать. В остальном норм.
Здравствуйте. Наша поездка могла быть лучше чем она оказалась на самом деле. В вагоне было не особо чисто. Но это не главное. Главное что туалет был непригоден для посещения. Бумаги не было. Из крана воды не было. Соответственно и не смывало ничего. Мне с ребенком приходилось ходить в соседний вагон. Позор!
Странно что в состав поезда не включили вагон ресторан. На столь долгом пути следования нормально, что человек хочет покушать. А есть быстрорастворимые каши не очень хочется.