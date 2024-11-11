Поезд 405Х Москва — Волгоград

Маршрут следования и продажа билетов

15:54

Москва

22 ч. 55 мин.

14:49

Волгоград

21

Маршрут следования поезда 405Х Москва — Волгоград на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Павелецкий Вокзал

15:54

0 км.

0 ч. 0 мин.

Узуново

18:42

26 мин.

19:08

145 км.

2 ч. 48 мин.

Троекурово

21:29

2 мин.

21:31

289 км.

5 ч. 35 мин.

Раненбург

21:54

2 мин.

21:56

313 км.

6 ч. 0 мин.

Богоявленск

22:18

2 мин.

22:20

335 км.

6 ч. 24 мин.

Мичуринск
Воронежский

23:10

5 мин.

23:15

375 км.

7 ч. 16 мин.

Грязи
Воронежские

01:15

40 мин.

01:55

431 км.

9 ч. 21 мин.

Добринка

03:00

17 мин.

03:17

482 км.

11 ч. 6 мин.

Оборона

03:42

2 мин.

03:44

505 км.

11 ч. 48 мин.

Токаревка

04:10

2 мин.

04:12

532 км.

12 ч. 16 мин.

Жердевка

04:40

10 мин.

04:50

560 км.

12 ч. 46 мин.

Терновка

05:18

2 мин.

05:20

578 км.

13 ч. 24 мин.

Народная

05:44

2 мин.

05:46

596 км.

13 ч. 50 мин.

Грибановка

06:11

2 мин.

06:13

613 км.

14 ч. 17 мин.

Борисоглебск

06:39

16 мин.

06:55

628 км.

14 ч. 45 мин.

Поворино

07:40

35 мин.

08:15

648 км.

15 ч. 46 мин.

Алексиково

08:58

2 мин.

09:00

674 км.

17 ч. 4 мин.

Филоново

09:50

2 мин.

09:52

727 км.

17 ч. 56 мин.

Себряково

11:05

2 мин.

11:07

792 км.

19 ч. 11 мин.

Арчеда

12:05

7 мин.

12:12

836 км.

20 ч. 11 мин.

Волгоград 1

14:49

968 км.

22 ч. 55 мин.

Информация о поезде 405Х

Планируете поездку по маршруту Москва — Волгоград? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 405Х. Этот поезд отправляется со станции Москва в 15:54 и прибывает на конечную станцию Волгоград в 14:49. Вся дорога занимает 22 ч. 55 мин., а суммарное время стоянок составляет - 2 ч. 58 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 405Х

Количество остановок поезда:

21 станция

Самая длинная остановка:

40 мин. – станция Грязи (Воронежские)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Полина

    Мне очень понравилось ехать в этом поезде. Купе очень просторное. Есть розетки для зарядки у каждого над головой. Цена точно соответствует качеству! Не ожидала что будет так уютно.

  2. Екатерина Аркадьевна Ямбушева

    Вежливая проводница. В вагоне было чисто. Но в туалете очень грязно. Все забрызгано и видно что не убирали. Я понимаю что пассажиры часто сорят. Но тут как только сели – уже было все грязно.

  3. Владимир

    В вагоне было душновато. За окном при этом было всего +20. Напекло так, что пришлось раздеваться. Кондиционер не работал или его решили не включать. В остальном норм.

  4. Ольга Андреевна Колесникова

    Здравствуйте. Наша поездка могла быть лучше чем она оказалась на самом деле. В вагоне было не особо чисто. Но это не главное. Главное что туалет был непригоден для посещения. Бумаги не было. Из крана воды не было. Соответственно и не смывало ничего. Мне с ребенком приходилось ходить в соседний вагон. Позор!

  5. Диана

    Странно что в состав поезда не включили вагон ресторан. На столь долгом пути следования нормально, что человек хочет покушать. А есть быстрорастворимые каши не очень хочется.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
