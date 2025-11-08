Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 409Я Архангельск — Обозерская на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Обозерская с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
16:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
17:11
17:18
13 км.
0 ч. 26 мин.
Брусеница
17:45
18:00
28 км.
1 ч. 0 мин.
Тундра
18:16
18:17
43 км.
1 ч. 31 мин.
Ломовое
18:36
18:37
59 км.
1 ч. 51 мин.
Лиственничный
18:54
19:00
71 км.
2 ч. 9 мин.
Холмогорская
19:13
19:14
80 км.
2 ч. 28 мин.
Малька
19:22
19:23
86 км.
2 ч. 37 мин.
Пермилово
19:40
19:41
104 км.
2 ч. 55 мин.
Обозерская
20:02
122 км.
3 ч. 17 мин.
