Обозерская: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Обозерская. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Обозерская работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Обозерская на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
289А
Архангельск
Москва
00:45
Обозерская
1 д. 7 ч. 48 мин.
05:14
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
015Я
Архангельск
Москва
01:40
Обозерская
18 ч. 58 мин.
17:38
Москва (Ярославский Вокзал)
237Я
Архангельск
Коноша
02:55
Обозерская
8 ч. 4 мин.
07:44
Коноша 1
385Я
Архангельск
Адлер
03:00
Обозерская
2 д. 12 ч. 34 мин.
12:06
Адлер
016М
Москва
Архангельск
03:57
Обозерская
20 ч. 5 мин.
06:20
Архангельск-Город
386С
Адлер
Архангельск
04:05
Обозерская
2 д. 13 ч. 47 мин.
06:52
Архангельск-Город
316М
Москва
Архангельск
04:05
Обозерская
23 ч. 50 мин.
09:55
Архангельск-Город
143Я
Мурманск
Смоленск
04:06
Обозерская
2 д. 1 ч. 28 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
371Я
Котлас
Архангельск
05:13
Обозерская
18 ч. 41 мин.
07:58
Архангельск-Город
571Я
Микунь
Архангельск
05:13
Обозерская
22 ч. 58 мин.
07:58
Архангельск-Город
672Я
Обозерская
Архангельск
05:55
Обозерская
3 ч. 5 мин.
09:00
Архангельск-Город
234Ч
Москва
Архангельск
06:15
Обозерская
20 ч. 23 мин.
09:13
Архангельск-Город
573Э
Анапа
Архангельск
07:10
Обозерская
2 д. 8 ч. 50 мин.
10:25
Архангельск-Город
573Я
Архангельск
Анапа
07:35
Обозерская
2 д. 12 ч. 5 мин.
13:05
Анапа
366Б
Минск (Беларусь)
Архангельск
08:30
Обозерская
2 д. 2 ч. 2 мин.
12:24
Архангельск-Город
141Я
Архангельск
Смоленск
08:47
Обозерская
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Б
Архангельск
Смоленск
08:47
Обозерская
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Щ
Архангельск
Смоленск
08:47
Обозерская
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
241Н
Архангельск
Смоленск
08:57
Обозерская
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
455Я
Архангельск
Санкт-Петербург
09:20
Обозерская
1 д. 4 ч. 32 мин.
10:34
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
079Я
Архангельск
Адлер
09:21
Обозерская
2 д. 6 ч. 17 мин.
12:38
Адлер
197Я
Архангельск
Кисловодск
09:21
Обозерская
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
139Я
Архангельск
Кисловодск
09:21
Обозерская
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
239Я
Архангельск
Анапа
09:28
Обозерская
2 д. 2 ч. 40 мин.
08:54
Анапа
010Я
Санкт-Петербург
Архангельск
10:13
Обозерская
23 ч. 18 мин.
12:48
Архангельск-Город
110Я
Обозерская
Архангельск
10:13
Обозерская
2 ч. 35 мин.
12:48
Архангельск-Город
187Я
Архангельск
Новороссийск
10:21
Обозерская
2 д. 3 ч. 55 мин.
11:05
Новороссийск
290Я
Москва
Архангельск
10:46
Обозерская
1 д. 11 ч. 37 мин.
13:32
Архангельск-Город
130Ч
Москва
Архангельск
10:48
Обозерская
16 ч. 29 мин.
13:04
Архангельск-Город
130М
Москва
Архангельск
10:51
Обозерская
16 ч. 29 мин.
13:04
Архангельск-Город
329Я
Архангельск
Вологда
11:37
Обозерская
13 ч. 14 мин.
21:14
Вологда 1
327Я
Северодвинск
Вологда
11:41
Обозерская
13 ч. 39 мин.
21:14
Вологда 1
221Я
Архангельск
Анапа
13:29
Обозерская
2 д. 3 ч. 38 мин.
13:53
Анапа
330Я
Вологда
Архангельск
14:09
Обозерская
12 ч. 54 мин.
17:34
Архангельск-Город
328Я
Вологда
Северодвинск
14:18
Обозерская
13 ч. 20 мин.
18:00
Северодвинск
116М
Поморье
Москва
Северодвинск
15:28
Обозерская
22 ч. 15 мин.
18:50
Северодвинск
118М
Поморье
Москва
Архангельск
15:28
Обозерская
21 ч. 37 мин.
18:12
Архангельск-Город
116Щ
Москва
Архангельск
15:28
Обозерская
21 ч. 42 мин.
18:17
Архангельск-Город
246Щ
Москва
Архангельск
15:31
Обозерская
20 ч. 55 мин.
18:30
Архангельск-Город
245Я
Архангельск
Москва
15:55
Обозерская
20 ч. 38 мин.
09:13
Москва (Ярославский Вокзал)
555Я
Архангельск
Санкт-Петербург
16:15
Обозерская
1 д. 0 ч. 3 мин.
12:33
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
170В
Санкт-Петербург
Архангельск
16:23
Обозерская
22 ч. 27 мин.
19:25
Архангельск-Город
080С
Адлер
Архангельск
16:37
Обозерская
2 д. 2 ч. 55 мин.
19:35
Архангельск-Город
455А
Санкт-Петербург
Архангельск
16:37
Обозерская
1 д. 4 ч. 20 мин.
19:50
Архангельск-Город
197С
Кисловодск
Архангельск
16:37
Обозерская
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
139С
Кисловодск
Архангельск
16:39
Обозерская
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
233Я
Архангельск
Москва
17:04
Обозерская
19 ч. 28 мин.
09:28
Москва (Ярославский Вокзал)
188С
Новороссийск
Архангельск
17:47
Обозерская
2 д. 1 ч. 54 мин.
20:44
Архангельск-Город
582Й
Адлер
Мурманск
18:30
Обозерская
3 д. 6 ч. 38 мин.
15:00
Мурманск
156А
Санкт-Петербург
Архангельск
18:40
Обозерская
23 ч. 50 мин.
22:10
Архангельск-Город
151Я
Архангельск
Санкт-Петербург
18:52
Обозерская
23 ч. 20 мин.
14:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
221С
Анапа
Архангельск
18:56
Обозерская
2 д. 2 ч. 23 мин.
22:03
Архангельск-Город
217Ж
Саратов
Мурманск
19:07
Обозерская
2 д. 9 ч. 39 мин.
15:14
Мурманск
184С
Таврия
Севастополь
Мурманск
19:07
Обозерская
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
Мурманск
556Ч
Санкт-Петербург
Архангельск
19:44
Обозерская
1 д. 0 ч. 20 мин.
22:50
Архангельск-Город
129Г
Архангельск
Москва
19:52
Обозерская
16 ч. 58 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
129Я
Архангельск
Москва
19:52
Обозерская
16 ч. 58 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
371Ч
Архангельск
Котлас
20:19
Обозерская
18 ч. 6 мин.
10:46
Котлас Южный
571М
Архангельск
Микунь
20:52
Обозерская
22 ч. 26 мин.
15:11
Микунь
371М
Архангельск
Котлас
20:52
Обозерская
18 ч. 22 мин.
11:07
Котлас Южный
142М
Смоленск
Архангельск
21:04
Обозерская
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
142Щ
Смоленск
Архангельск
21:04
Обозерская
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
144Я
Вологда
Мурманск
21:15
Обозерская
1 д. 5 ч. 48 мин.
18:28
Мурманск
142Я
Обозерская
Архангельск
21:20
Обозерская
2 ч. 25 мин.
23:45
Архангельск-Город
144М
Смоленск
Мурманск
21:23
Обозерская
1 д. 23 ч. 5 мин.
18:40
Мурманск
274В
Белгород
Архангельск
21:28
Обозерская
1 д. 6 ч. 50 мин.
00:05
Архангельск-Город
274Я
Коноша
Архангельск
21:40
Обозерская
7 ч. 45 мин.
00:25
Архангельск-Город
261Я
Архангельск
Адлер
22:23
Обозерская
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
Адлер
187С
Архангельск
Новороссийск
22:23
Обозерская
2 д. 3 ч. 10 мин.
22:40
Новороссийск
217А
Мурманск
Саратов
22:39
Обозерская
2 д. 12 ч. 25 мин.
11:35
Саратов 1 (Пассажирский)
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
22:39
Обозерская
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
Севастополь
262С
Адлер
Архангельск
22:45
Обозерская
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
Архангельск-Город
009А
Архангельск
Санкт-Петербург
23:58
Обозерская
23 ч. 59 мин.
20:49
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Обозерская включает 150 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:15 по направлению к станции Севастополь;
  • последний поезд прибывает в 23:28 от станции Архангельск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Обозерская.

Актуальное расписание поездов станции Обозерская, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
