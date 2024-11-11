06:02
1 д. 4 ч. 32 мин.
10:34
Маршрут следования поезда 455Я Архангельск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
06:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
06:25
06:27
13 км.
0 ч. 23 мин.
Ломовое
07:19
07:21
59 км.
1 ч. 17 мин.
Холмогорская
07:48
07:49
81 км.
1 ч. 46 мин.
Пермилово
08:17
08:19
105 км.
2 ч. 15 мин.
Обозерская
08:45
09:20
123 км.
2 ч. 43 мин.
Емца
10:04
10:06
164 км.
4 ч. 2 мин.
Шелекса
10:24
10:49
183 км.
4 ч. 22 мин.
Плесецкая
11:09
11:14
203 км.
5 ч. 7 мин.
Пукса
11:26
11:30
214 км.
5 ч. 24 мин.
Ивакша
11:51
11:54
235 км.
5 ч. 49 мин.
Лепша
12:05
12:08
244 км.
6 ч. 3 мин.
Шалакуша
12:22
12:25
255 км.
6 ч. 20 мин.
Няндома
13:35
14:10
317 км.
7 ч. 33 мин.
Бурачиха
14:31
14:36
334 км.
8 ч. 29 мин.
Вандыш
14:59
15:04
353 км.
8 ч. 57 мин.
Фоминская
15:21
15:31
368 км.
9 ч. 19 мин.
Коноша 1
16:09
16:25
392 км.
10 ч. 7 мин.
Явенга
17:04
17:05
433 км.
11 ч. 2 мин.
Вожега
17:22
17:24
448 км.
11 ч. 20 мин.
Кадниковский
17:41
17:42
465 км.
11 ч. 39 мин.
Харовская
18:16
18:18
506 км.
12 ч. 14 мин.
Семигородняя
18:37
18:38
521 км.
12 ч. 35 мин.
Сухона
19:10
19:12
560 км.
13 ч. 8 мин.
Кипелово
20:37
20:38
619 км.
14 ч. 35 мин.
Чебсара
20:57
20:58
637 км.
14 ч. 55 мин.
Шексна
21:16
21:18
654 км.
15 ч. 14 мин.
Череповец 1
21:58
22:31
688 км.
15 ч. 56 мин.
Бабаево
00:58
01:30
803 км.
18 ч. 56 мин.
Тихвин
04:09
04:11
943 км.
22 ч. 7 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
10:34
1123 км.
1 д. 4 ч. 32 мин.
