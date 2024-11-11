Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 555Я Архангельск — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
12:30
1 д. 0 ч. 3 мин.
12:33
33
Маршрут следования поезда 555Я Архангельск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
12:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
12:55
13:00
13 км.
0 ч. 25 мин.
Тундра
13:36
13:38
43 км.
1 ч. 6 мин.
Ломовое
13:59
14:01
59 км.
1 ч. 29 мин.
Холмогорская
14:26
14:30
81 км.
1 ч. 56 мин.
Пермилово
15:07
15:09
105 км.
2 ч. 37 мин.
Обозерская
15:45
16:15
123 км.
3 ч. 15 мин.
Емца
16:49
16:51
164 км.
4 ч. 19 мин.
Шелекса
17:11
17:13
183 км.
4 ч. 41 мин.
Плесецкая
17:30
17:35
203 км.
5 ч. 0 мин.
Пукса
17:46
17:48
214 км.
5 ч. 16 мин.
Ивакша
18:10
18:11
235 км.
5 ч. 40 мин.
Лепша
18:21
18:22
244 км.
5 ч. 51 мин.
Шалакуша
18:34
18:36
255 км.
6 ч. 4 мин.
Няндома
19:30
19:40
317 км.
7 ч. 0 мин.
Бурачиха
19:58
20:00
334 км.
7 ч. 28 мин.
Вандыш
20:21
20:23
353 км.
7 ч. 51 мин.
Фоминская
20:38
20:40
368 км.
8 ч. 8 мин.
Коноша 1
21:10
21:35
392 км.
8 ч. 40 мин.
Явенга
22:14
22:16
433 км.
9 ч. 44 мин.
Вожега
22:33
22:49
448 км.
10 ч. 3 мин.
Кадниковский
23:06
23:08
465 км.
10 ч. 36 мин.
Харовская
23:40
23:42
506 км.
11 ч. 10 мин.
Семигородняя
23:57
23:59
521 км.
11 ч. 27 мин.
Сухона
00:31
00:33
560 км.
12 ч. 1 мин.
Кипелово
01:55
01:57
619 км.
13 ч. 25 мин.
Чебсара
02:19
02:21
637 км.
13 ч. 49 мин.
Шексна
02:40
02:42
654 км.
14 ч. 10 мин.
Череповец 1
03:20
03:48
688 км.
14 ч. 50 мин.
Бабаево
05:55
06:29
803 км.
17 ч. 25 мин.
Тихвин
09:02
09:04
943 км.
20 ч. 32 мин.
Волховстрой 1
10:31
10:35
1017 км.
22 ч. 1 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
12:33
1120 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон очень ухоженный. Туалет чистый. Проводница приветливая девушка. Мне лично поездка очень понравилась. Даже не смотря на высоковатую стоимость билетов.
Третий вагон. Ехал 8 марта 2021 года. Поздравил проводницу букетиком цветов. Не смотря на праздник работала очень хорошо. Просто умница.
Почему-то нерваномерно работало отопление в вагоне. С одной стороны было очень тепло, с другой вообще прохладно. Мы были в хорошей части, можно сказать что повезло. Но вот другим не особо.
Постельное белье чистое и приличное. Грязноватые шторки. И когда протерли столик влажной салфеткой то увидели на ней столько грязи, что после этого протерли буквально всё. Конечно, грязновато было.
Отправили в командировку в Питер. Доехали хорошо. Поезд нигде не задерживался, шел строго по расписанию. Я поездкой остался доволен.