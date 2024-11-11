Маршрут следования и продажа билетов
05:55
3 ч. 5 мин.
09:00
8
Маршрут следования поезда 672Я Обозерская — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Обозерская — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Обозерская
05:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пермилово
06:16
06:17
18 км.
0 ч. 21 мин.
Малька
06:37
06:38
36 км.
0 ч. 42 мин.
Холмогорская
06:47
06:48
42 км.
0 ч. 52 мин.
Лиственничный
07:01
07:05
51 км.
1 ч. 6 мин.
Ломовое
07:23
07:26
63 км.
1 ч. 28 мин.
Исакогорка
08:32
08:37
109 км.
2 ч. 37 мин.
Архангельск-Город
09:00
122 км.
3 ч. 5 мин.
