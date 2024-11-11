Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 415Й Москва — Волгоград
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 415Й Москва — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
20:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
22:36
23:02
145 км.
2 ч. 26 мин.
Михайлов
23:42
23:44
189 км.
3 ч. 32 мин.
Павелец-Тульский
00:22
00:30
239 км.
4 ч. 12 мин.
Милославское
01:02
01:07
266 км.
4 ч. 52 мин.
Троекурово
01:46
01:48
291 км.
5 ч. 36 мин.
Раненбург
02:35
02:46
315 км.
6 ч. 25 мин.
Богоявленск
03:13
03:15
337 км.
7 ч. 3 мин.
Мичуринск
Уральский
04:15
04:47
378 км.
8 ч. 5 мин.
Никифоровка
05:18
05:20
397 км.
9 ч. 8 мин.
Тамбов 1
06:10
06:12
444 км.
10 ч. 0 мин.
Кирсанов
07:35
07:37
532 км.
11 ч. 25 мин.
Тамала
08:18
08:20
568 км.
12 ч. 8 мин.
Вертуновская
08:43
08:45
591 км.
12 ч. 33 мин.
Ртищево 1
09:15
09:45
615 км.
13 ч. 5 мин.
Балашов
Пассажирский
11:25
11:50
706 км.
15 ч. 15 мин.
Поворино
13:07
13:47
778 км.
16 ч. 57 мин.
Алексиково
14:24
14:26
804 км.
18 ч. 14 мин.
Филоново
15:15
15:17
857 км.
19 ч. 5 мин.
Себряково
16:27
16:29
922 км.
20 ч. 17 мин.
Арчеда
17:28
17:32
966 км.
21 ч. 18 мин.
Иловля 1
18:41
18:58
1021 км.
22 ч. 31 мин.
Волгоград 1
20:31
1097 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Быстрый поезд. Без остановок и на месте. Очень нравится.
Проводница могла бы быть более лояльной к тем, кто хочет выйти покурить. Поезд не останавливается – поэтому терпеть столько невозможно. И мы выходили курить в тамбур. Она же нас отчитывала.
В вагоне чисто, неудобное время отправления. По другим моментам вопросов нет.
Ночью в соседнем купе не могли никак улечься до 5 утра. Не давали спать нормально.
Сделала замечание проводнице – были пыльные полки. Столько в свою сторону всего услышала, что по приезду пожаловалась в администрацию на вокзале.