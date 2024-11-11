Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 421И Улан-Удэ — Иркутск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 421И Улан-Удэ — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Улан-Удэ — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Улан-Удэ
17:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Татаурово
18:14
18:15
34 км.
0 ч. 36 мин.
Лесовозный
18:28
18:29
46 км.
0 ч. 50 мин.
Таловка
18:40
18:41
53 км.
1 ч. 2 мин.
Селенга
18:58
18:59
73 км.
1 ч. 20 мин.
Тимлюй
19:18
19:33
90 км.
1 ч. 40 мин.
Посольская
19:50
19:51
108 км.
2 ч. 12 мин.
Байкальский Прибой
20:02
20:03
118 км.
2 ч. 24 мин.
Култушная
20:10
20:11
124 км.
2 ч. 32 мин.
Мысовая
20:38
20:40
150 км.
3 ч. 0 мин.
Переемная
21:19
21:21
194 км.
3 ч. 41 мин.
Танхой
21:33
21:35
203 км.
3 ч. 55 мин.
Кедровая-Сибирская
21:48
21:50
216 км.
4 ч. 10 мин.
Выдрино
22:09
22:11
236 км.
4 ч. 31 мин.
Байкальск
22:40
22:42
265 км.
5 ч. 2 мин.
Байкальск
Пассажирский
22:51
22:52
271 км.
5 ч. 13 мин.
Слюдянка 1
23:28
00:05
303 км.
5 ч. 50 мин.
Гончарово
02:27
02:29
368 км.
8 ч. 49 мин.
Иркутск
Пассажирский
02:50
381 км.
9 ч. 12 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Улан-Удэ → Иркутск Распечатать расписание поезда