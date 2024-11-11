Маршрут следования и продажа билетов
19:21
1 д. 21 ч. 39 мин.
17:00
36
Маршрут следования поезда 474М Смоленск — Симферополь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Симферополь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
19:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рославль 1
21:36
21:38
108 км.
2 ч. 15 мин.
Жуковка
22:45
22:48
181 км.
3 ч. 24 мин.
Брянск Орловский
23:55
00:30
235 км.
4 ч. 34 мин.
Карачев
01:11
01:14
275 км.
5 ч. 50 мин.
Орел
02:45
03:11
352 км.
7 ч. 24 мин.
Курск
04:51
05:50
488 км.
9 ч. 30 мин.
Касторная-Курская
09:33
09:36
616 км.
14 ч. 12 мин.
Воронеж 1
11:30
12:20
694 км.
16 ч. 9 мин.
Колодезная
13:42
13:44
731 км.
18 ч. 21 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
14:25
14:29
774 км.
19 ч. 4 мин.
Евдаково
15:08
15:10
804 км.
19 ч. 47 мин.
Подгорное
16:16
16:18
841 км.
20 ч. 55 мин.
Россошь
16:47
17:02
865 км.
21 ч. 26 мин.
Зайцевка
18:13
18:16
930 км.
22 ч. 52 мин.
Кутейниково
18:55
18:57
967 км.
23 ч. 34 мин.
Миллерово
19:45
19:47
1022 км.
1 д. 0 ч. 24 мин.
Каменская
20:43
20:45
1088 км.
1 д. 1 ч. 22 мин.
Лихая
21:09
21:56
1107 км.
1 д. 1 ч. 48 мин.
Зверево
22:22
22:24
1123 км.
1 д. 3 ч. 1 мин.
Сулин
22:43
22:45
1138 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Шахтная
23:14
23:16
1156 км.
1 д. 3 ч. 53 мин.
Новочеркасск
23:57
23:59
1192 км.
1 д. 4 ч. 36 мин.
Ростов
Главный
00:57
01:17
1230 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Староминская-Тимашевск
02:46
02:48
1321 км.
1 д. 7 ч. 25 мин.
Каневская
03:25
03:27
1368 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Брюховецкая
04:40
04:42
1400 км.
1 д. 9 ч. 19 мин.
Тимашевская
05:08
05:10
1419 км.
1 д. 9 ч. 47 мин.
Протока
06:34
06:36
1495 км.
1 д. 11 ч. 13 мин.
Тамань
09:45
10:21
1585 км.
1 д. 14 ч. 24 мин.
Керчь Южная
Новый Парк
10:50
11:00
1629 км.
1 д. 15 ч. 29 мин.
Багерово
11:18
11:28
1639 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Семь Колодезей
12:41
12:45
1681 км.
1 д. 17 ч. 20 мин.
Владиславовка
13:32
13:35
1715 км.
1 д. 18 ч. 11 мин.
Джанкой
15:18
15:43
1812 км.
1 д. 19 ч. 57 мин.
Симферополь
17:00
1898 км.
1 д. 21 ч. 39 мин.
