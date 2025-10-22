17:40
19 ч. 21 мин.
13:01
Маршрут следования поезда 488А Смоленск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
17:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярцево
18:34
18:36
49 км.
0 ч. 54 мин.
Сафоново
19:04
19:06
86 км.
1 ч. 24 мин.
Вязьма
19:57
20:50
154 км.
2 ч. 17 мин.
Новодугинская
21:45
21:47
202 км.
4 ч. 5 мин.
Сычевка
22:11
22:13
225 км.
4 ч. 31 мин.
Осуга
22:34
22:37
245 км.
4 ч. 54 мин.
Ржев-Балтийский
23:05
23:50
268 км.
5 ч. 25 мин.
Мелихово
23:57
23:58
269 км.
6 ч. 17 мин.
Ржев-Белорусский
00:06
00:09
271 км.
6 ч. 26 мин.
Старица
00:59
01:02
312 км.
7 ч. 19 мин.
Высокое
01:26
01:28
331 км.
7 ч. 46 мин.
Торжок
02:15
04:00
369 км.
8 ч. 35 мин.
Вышний Волочек
08:27
08:28
435 км.
14 ч. 47 мин.
Бологое-Московское
09:03
09:42
478 км.
15 ч. 23 мин.
Чудово-Московское
11:36
11:37
673 км.
17 ч. 56 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
13:01
789 км.
19 ч. 21 мин.
