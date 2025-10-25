Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 502Й Уфа — Екатеринбург.
18:10
14 ч. 50 мин.
09:00
5
Маршрут следования поезда 502Й Уфа — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
18:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кропачево
21:20
21:35
133 км.
3 ч. 10 мин.
Челябинск-Главный
02:45
03:45
351 км.
8 ч. 35 мин.
Каменск-Уральский
06:57
07:02
497 км.
12 ч. 47 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
09:00
590 км.
14 ч. 50 мин.
