Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Кострома — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Нерехта
17:00
18:02
41 км.
0 ч. 40 мин.
Фурманов
19:04
19:09
82 км.
2 ч. 44 мин.
Ермолино
19:55
20:00
100 км.
3 ч. 35 мин.
Иваново
20:30
20:45
118 км.
4 ч. 10 мин.
Текстильный
21:00
21:10
123 км.
4 ч. 40 мин.
Тейково
21:42
21:45
148 км.
5 ч. 22 мин.
Нерль
22:19
22:21
172 км.
5 ч. 59 мин.
Петровская
22:32
22:34
177 км.
6 ч. 12 мин.
Гаврилов Посад
22:50
22:52
190 км.
6 ч. 30 мин.
Юрьев-Польский
23:28
23:30
219 км.
7 ч. 8 мин.
Кольчугино
00:07
00:09
246 км.
7 ч. 47 мин.
Александров 1
03:18
03:47
289 км.
10 ч. 58 мин.
Рязань 2
08:36
09:03
495 км.
16 ч. 16 мин.
Мичуринск
Уральский
12:23
13:20
694 км.
20 ч. 3 мин.
Грязи
Воронежские
14:20
14:30
752 км.
22 ч. 0 мин.
Придача
Воронеж-Южный
17:06
17:10
857 км.
1 д. 0 ч. 46 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
18:25
18:30
932 км.
1 д. 2 ч. 5 мин.
Россошь
21:14
21:31
1020 км.
1 д. 4 ч. 54 мин.
Кутейниково
23:13
23:15
1122 км.
1 д. 6 ч. 53 мин.
Миллерово
00:04
00:19
1177 км.
1 д. 7 ч. 44 мин.
Каменская
01:14
01:16
1243 км.
1 д. 8 ч. 54 мин.
Лихая
01:41
01:55
1262 км.
1 д. 9 ч. 21 мин.
Зверево
02:21
02:23
1278 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Сулин
02:42
02:44
1293 км.
1 д. 10 ч. 22 мин.
Шахтная
03:22
03:24
1311 км.
1 д. 11 ч. 2 мин.
Новочеркасск
04:35
04:37
1347 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Первомайская
06:02
06:20
1391 км.
1 д. 13 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
08:36
08:38
1477 км.
1 д. 16 ч. 16 мин.
Каневская
09:16
09:18
1524 км.
1 д. 16 ч. 56 мин.
Брюховецкая
09:46
09:48
1556 км.
1 д. 17 ч. 26 мин.
Тимашевская
10:13
10:30
1575 км.
1 д. 17 ч. 53 мин.
Протока
11:52
11:54
1651 км.
1 д. 19 ч. 32 мин.
Анапа
13:53
1723 км.
1 д. 21 ч. 33 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Проводница Юлия ( 4 вагон) – показала себя как настоящая профессионалка своего дела. Благодарю за приятную поездку.
Чистое постельное белье, хороший обслуживающий персонал. Но если честно я ждал чего-то большего за эти деньги. В вагоне было очень жарко.
Я ездила на этом поезде и в купе и в плацкарте. Скажу одно точно – в плацкарте комфортнее за счет того, что там не так жарко. Поэтому я бы больше посоветовала брать именно его.
По дороге пока ехали сломалась вентиляция в вагоне. Через пару станций починили. Но за время, когда не работала было нечем дышать. Проводницы вежливые. Постельное белье не удобное.
Спасибо, поездка прошла просто замечательно! Мы ехали с дочкой и нам все понравилось! Туалеты работали, проводница вежливая и замечательная женщина!
Поездка 27.06-29.06.24, поезд N539, 9 вагон. Проводник Салтыков Егор- ответственный,доброжелательный, вежливый и чистюля.В вагоне чистота, в туалете идеальная чистота, мусора никогда нет, влажная уборка постоянная. Молодец Егор. Начальник поезда Зайцев Алексей, проводил опрос по обслуживанию, вежливый, внимателен к пассажирам. Поездкой очень довольны. Большое Вам спасибо. Руководство АО"ФПК"в преддверии профессионального праздника прошу отметить молодого, перспективного проводника Егора Салтыкова. С уважением, семья Бабкиных.