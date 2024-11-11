Маршрут следования поезда 545М Кострома — Ярославль на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кострома — Ярославль с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кострома Новая
18:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярославль
Главный
21:20
69 км.
2 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Быстро и без остановок. Даже устать не успеешь, пока будешь ехать. Хороший поезд.
Любые неудобства можно потерпеть без проблем. Вагоны чистые.
Ехала с ребенком, который без конца бегал туда сюда по вагону. Ему очень понравилась поездка)))) Но было немного жарковато, пришлось сильно раздеваться.
Обычный поезд. Что сказать?
Пару раз на нем ездила и очень нравится что постоянно было мало людей. Заполняемость не более половины поезда. Люблю когда людей в вагоне не много. Кислорода больше и не так напряжно.