Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 548В Белгород — Имеретинский Курорт (Адлер).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
23:59
1 д. 15 ч. 21 мин.
35
Маршрут следования поезда 548В Белгород — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
23:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
00:55
00:57
49 км.
0 ч. 56 мин.
Ржава
01:18
01:20
71 км.
1 ч. 19 мин.
Кривецкая
02:02
02:04
99 км.
2 ч. 3 мин.
Чаплыжное
02:30
02:32
116 км.
2 ч. 31 мин.
Губкин
03:03
03:05
134 км.
3 ч. 4 мин.
Старый Оскол
03:50
04:25
153 км.
3 ч. 51 мин.
Чернянка
05:09
05:11
194 км.
5 ч. 10 мин.
Новый Оскол
05:31
05:33
214 км.
5 ч. 32 мин.
Волоконовка
06:03
06:06
243 км.
6 ч. 4 мин.
Валуйки
06:48
07:06
280 км.
6 ч. 49 мин.
Алексеевка
08:13
08:16
340 км.
8 ч. 14 мин.
Острогожск
08:53
08:56
379 км.
8 ч. 54 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:45
10:46
410 км.
9 ч. 46 мин.
Россошь
12:42
12:58
498 км.
12 ч. 43 мин.
Кутейниково
14:50
14:52
600 км.
14 ч. 51 мин.
Миллерово
15:55
15:57
655 км.
15 ч. 56 мин.
Каменская
17:08
17:10
721 км.
17 ч. 9 мин.
Лихая
17:45
17:59
740 км.
17 ч. 46 мин.
Зверево
18:34
18:36
756 км.
18 ч. 35 мин.
Ростов
Главный
21:43
22:06
850 км.
21 ч. 44 мин.
Кущевка
23:18
23:21
924 км.
23 ч. 19 мин.
Тихорецкая
00:30
00:35
1011 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
Кавказская
02:00
02:46
1069 км.
1 д. 2 ч. 1 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
03:50
03:52
1131 км.
1 д. 3 ч. 51 мин.
Курганная
04:24
04:27
1171 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Белореченская
05:52
06:33
1228 км.
1 д. 5 ч. 53 мин.
Хадыженская
08:57
09:00
1276 км.
1 д. 8 ч. 58 мин.
Туапсе
11:52
12:02
1325 км.
1 д. 11 ч. 53 мин.
Лазаревская
12:41
12:46
1352 км.
1 д. 12 ч. 42 мин.
Лоо
13:28
13:32
1384 км.
1 д. 13 ч. 29 мин.
Сочи
13:56
14:04
1400 км.
1 д. 13 ч. 57 мин.
Хоста
14:23
14:25
1413 км.
1 д. 14 ч. 24 мин.
Адлер
14:36
15:06
1421 км.
1 д. 14 ч. 37 мин.
Имеретинский Курорт
15:20
1427 км.
1 д. 15 ч. 21 мин.
