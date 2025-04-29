Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 549М Москва — Волгоград. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 549М Москва — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
15:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
18:42
19:08
145 км.
2 ч. 48 мин.
Троекурово
21:22
21:24
289 км.
5 ч. 28 мин.
Раненбург
21:47
21:49
313 км.
5 ч. 53 мин.
Богоявленск
22:11
22:13
335 км.
6 ч. 17 мин.
Мичуринск
Уральский
22:50
23:40
376 км.
6 ч. 56 мин.
Тамбов 1
00:45
00:55
441 км.
8 ч. 51 мин.
Платоновка
01:31
01:33
476 км.
9 ч. 37 мин.
Кирсанов
02:15
02:18
528 км.
10 ч. 21 мин.
Тамала
02:57
02:59
564 км.
11 ч. 3 мин.
Вертуновская
03:22
03:24
587 км.
11 ч. 28 мин.
Ртищево 1
03:53
04:31
611 км.
11 ч. 59 мин.
Аткарск
06:18
06:28
704 км.
14 ч. 24 мин.
Саратов 1
Пассажирский
08:16
09:08
781 км.
16 ч. 22 мин.
Петров Вал
12:15
12:20
946 км.
20 ч. 21 мин.
Волгоград 1
15:35
1112 км.
23 ч. 41 мин.
