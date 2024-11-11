20:45
1 д. 10 ч. 40 мин.
07:25
Маршрут следования поезда 553Г Казань — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
20:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
08:46
09:12
541 км.
12 ч. 1 мин.
Москва
Курский Вокзал
12:24
13:03
717 км.
15 ч. 39 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
07:25
1350 км.
1 д. 10 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Билеты не особо дорогие, можно брать. В поезде было только немного грязновато. Проводниц почти не было видно, где-то постоянно ходили.
Во Владимире сели подвыпившие ребята и до конца дороги играли в карты и распивали спиртные напитки. Ехать было крайне некомфортно в такой обстановке. Привет из 90-ых.
Поезд едет далеко но как-то медленно. Много раз приходилось стоять и пропускать кого-то.
В вагоне не было кондиционера, поэтому о нормальной температуре воздуха можно было только мечтать. Парился всю дорогу, пока не пошел дождь и не стало более-менее прохладнее хотя бы.
Я довольна поездкой. Все прошло хорошо. Не хватало только биотуалетов. Не всегда хочется терпеть, пока откроют.