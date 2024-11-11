13
Маршрут следования поезда 559С Ростов-на-Дону — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
22:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новочеркасск
22:57
22:59
38 км.
0 ч. 49 мин.
Шахтная
00:24
00:26
74 км.
2 ч. 16 мин.
Сулин
00:53
01:01
92 км.
2 ч. 45 мин.
Зверево
01:23
01:25
107 км.
3 ч. 15 мин.
Лихая
01:47
02:36
123 км.
3 ч. 39 мин.
Белая Калитва
03:50
03:57
167 км.
5 ч. 42 мин.
Тацинская
05:04
05:09
203 км.
6 ч. 56 мин.
Морозовская
06:04
06:26
247 км.
7 ч. 56 мин.
Чернышков
07:02
07:11
276 км.
8 ч. 54 мин.
Обливская
07:38
07:43
300 км.
9 ч. 30 мин.
Суровикино
08:07
08:16
326 км.
9 ч. 59 мин.
Волгоград 1
10:46
449 км.
12 ч. 38 мин.
