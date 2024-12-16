Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 566Э Ижевск — Пермь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Пермь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
21:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Игра
23:49
23:53
84 км.
1 ч. 51 мин.
Чепца
01:36
02:49
126 км.
3 ч. 38 мин.
Кез
03:12
03:14
143 км.
5 ч. 14 мин.
Верещагино
04:31
04:33
202 км.
6 ч. 33 мин.
Менделеево
05:00
05:02
224 км.
7 ч. 2 мин.
Пермь 2
06:31
296 км.
8 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ижевск → Пермь Распечатать расписание поезда