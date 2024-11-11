Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 567М Москва — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга 1
02:15
03:00
157 км.
2 ч. 55 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
07:29
07:44
251 км.
8 ч. 9 мин.
Узловая 1
Московской жд
08:44
08:48
295 км.
9 ч. 24 мин.
Ефремов
11:20
11:22
387 км.
12 ч. 0 мин.
Елец
12:50
13:24
453 км.
13 ч. 30 мин.
Липецк
14:40
14:50
523 км.
15 ч. 20 мин.
Придача
Воронеж-Южный
18:47
18:52
634 км.
19 ч. 27 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:09
20:15
709 км.
20 ч. 49 мин.
Россошь
21:59
22:14
797 км.
22 ч. 39 мин.
Кутейниково
00:03
00:05
899 км.
1 д. 0 ч. 43 мин.
Миллерово
00:53
00:55
954 км.
1 д. 1 ч. 33 мин.
Каменская
01:48
01:50
1020 км.
1 д. 2 ч. 28 мин.
Лихая
02:14
02:48
1039 км.
1 д. 2 ч. 54 мин.
Зверево
03:21
03:23
1055 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Сулин
03:41
03:43
1070 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Шахтная
04:49
04:51
1088 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Новочеркасск
05:38
05:40
1124 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Первомайская
07:02
07:22
1168 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Староминская-Тимашевск
09:02
09:04
1254 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Брюховецкая
10:09
10:11
1332 км.
1 д. 10 ч. 49 мин.
Краснодар 1
12:10
12:24
1418 км.
1 д. 12 ч. 50 мин.
Абинская
13:39
13:41
1486 км.
1 д. 14 ч. 19 мин.
Анапа
16:10
1551 км.
1 д. 16 ч. 50 мин.
