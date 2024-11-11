Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 572С Грозный — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Грозный — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Грозный
08:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Анапа
06:50
692 км.
22 ч. 6 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, едет без остановок. Обычные туалеты стоят, но их не часто закрывают на санитарные зоны.
Очень заботливая и улыбчивая проводница. Билеты недорогие. Поезд едет не сильно быстро. Красивые виды.
Хочу отметить особенно красивые виды. Поезд едет по настолько живописным местам, что половину дороги можно просто сидеть и смотреть в окно!!!
Комфортные вагоны, хоть и староватые. Видно что немного ремонтировали некоторые сидения и двери. В целом на 7 из 10.
Ехала с дочкой, поездка очень понравилась. Обслуживание и общение проводницы очень вежливое.