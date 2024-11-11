Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 579Х Москва — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
09:19
09:23
197 км.
4 ч. 19 мин.
Ефремов
11:38
11:40
289 км.
6 ч. 38 мин.
Елец
14:29
15:05
355 км.
9 ч. 29 мин.
Липецк
16:38
17:07
425 км.
11 ч. 38 мин.
Грязи
Воронежские
18:02
18:25
454 км.
13 ч. 2 мин.
Мичуринск
Уральский
19:20
19:57
512 км.
14 ч. 20 мин.
Никифоровка
20:23
20:25
531 км.
15 ч. 23 мин.
Тамбов 1
21:08
21:18
578 км.
16 ч. 8 мин.
Кирсанов
22:29
22:32
666 км.
17 ч. 29 мин.
Умет
22:52
22:54
684 км.
17 ч. 52 мин.
Тамала
23:14
23:16
703 км.
18 ч. 14 мин.
Ртищево 1
00:05
00:35
751 км.
19 ч. 5 мин.
Аткарск
02:06
02:11
844 км.
21 ч. 6 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:38
04:16
921 км.
22 ч. 38 мин.
Петров Вал
07:42
07:44
1086 км.
1 д. 2 ч. 42 мин.
Волгоград 1
11:14
1252 км.
1 д. 6 ч. 14 мин.
