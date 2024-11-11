Маршрут следования поезда 579М Москва — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
17:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
21:34
21:38
197 км.
4 ч. 29 мин.
Ефремов
23:25
23:27
289 км.
6 ч. 20 мин.
Елец
01:02
01:33
355 км.
7 ч. 57 мин.
Грязи
Воронежские
03:30
04:05
451 км.
10 ч. 25 мин.
Оборона
05:30
05:58
523 км.
12 ч. 25 мин.
Поворино
10:30
10:50
664 км.
17 ч. 25 мин.
Волгоград 1
17:36
984 км.
1 д. 0 ч. 31 мин.
