Маршрут следования и продажа билетов
11:52
2 д. 7 ч. 3 мин.
18:55
18
Маршрут следования поезда 598С Адлер — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
11:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Туапсе
15:02
15:30
97 км.
3 ч. 10 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
20:33
20:35
284 км.
8 ч. 41 мин.
Кавказская
21:55
22:25
346 км.
10 ч. 3 мин.
Тихорецкая
23:17
23:20
404 км.
11 ч. 25 мин.
Кущевка
00:31
00:34
491 км.
12 ч. 39 мин.
Ростов
Главный
02:14
02:34
565 км.
14 ч. 22 мин.
Лихая
08:38
08:56
675 км.
20 ч. 46 мин.
Россошь
15:43
15:58
904 км.
1 д. 3 ч. 51 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
17:40
17:50
992 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:40
19:42
1067 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Грязи
Воронежские
23:06
23:10
1172 км.
1 д. 11 ч. 14 мин.
Мичуринск
Уральский
00:20
01:00
1230 км.
1 д. 12 ч. 28 мин.
Рязань 2
04:08
04:38
1429 км.
1 д. 16 ч. 16 мин.
Москва
Курский Вокзал
09:12
09:58
1609 км.
1 д. 21 ч. 20 мин.
Тверь
12:05
12:07
1771 км.
2 д. 0 ч. 13 мин.
Бологое-Московское
14:20
14:32
1931 км.
2 д. 2 ч. 28 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:55
2241 км.
2 д. 7 ч. 3 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон старый после капремонта (как и все вагоны состава). Впрочем, как кто-то писал, дополнительные собирают из всего что есть, и это правда. Туалеты работали оба (не био). Кипяток был всегда. Проводники-молодежь, работали четко. Влажная уборка выполнялась, мусор выносился регулярно, на станциях не спали.
Ужасней поезда, а точнее вагона, говорю только про вагон, где ехала с семьей я не видела. Вагон купейный, без кондиционера, проводники – одна молодежь, которым было на все фиолетово. Воды горячей в бойлере не было, т.к очень редко проводники его топили. В первую ночь с потолка потекло, но течь устранили, на утро выяснилось, что это была вода, которая смывала в туалете, в итоге туалет закрыт был до приезда.
Что могу сказать бригада оставила хорошее впечатление (Станиславу отдельное спасибо). Из значимых минусов – в 10-ом вагоне кондей очень слабо работал, т.е. он работал но эффект от него был не тот что должен был бы быть. Кстати, в вагонах рядом 9 и 8 кондеры пахали на все 100. В итоге, вагоны старые скрипучие, но работало все. Ставлю за вагон 3 с плюсом, работа проводников 5 баллов
Пропала вода в вагоне руки тоже пришлось мыть ходить в другой вагон, при этом пройти и открыть кучу дверей. Проводниками было сказано, что на станции все заправят, но в итоге было куча станций в итоге ничего. Единственный плюс проводникам, что протерли полы, правда тряпкой это не назовешь, тряпочка размером с носовой платок. В общем за такие деньги, нас перевезли как скотов.
Вот что мне понравилось так это. Купейные вагоны, северного формирования. Работает кондер отлично, держат комфортную температуру 23 градуса. Биотуалеты, информационные электронные табло. Бригада проводников, а познакомился со многими, просто отличная. Жаль по дням на него не попадаю в этом году.