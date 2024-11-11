Поезд 598С Адлер — Санкт-Петербург

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

11:52

Адлер

2 д. 7 ч. 3 мин.

18:55

Санкт-Петербург

18

Купить билеты

Маршрут следования поезда 598С Адлер — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Адлер — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Адлер

11:52

0 км.

0 ч. 0 мин.

Туапсе

15:02

28 мин.

15:30

97 км.

3 ч. 10 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

20:33

2 мин.

20:35

284 км.

8 ч. 41 мин.

Кавказская

21:55

30 мин.

22:25

346 км.

10 ч. 3 мин.

Тихорецкая

23:17

3 мин.

23:20

404 км.

11 ч. 25 мин.

Кущевка

00:31

3 мин.

00:34

491 км.

12 ч. 39 мин.

Ростов
Главный

02:14

20 мин.

02:34

565 км.

14 ч. 22 мин.

Лихая

08:38

18 мин.

08:56

675 км.

20 ч. 46 мин.

Россошь

15:43

15 мин.

15:58

904 км.

1 д. 3 ч. 51 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

17:40

10 мин.

17:50

992 км.

1 д. 5 ч. 48 мин.

Придача
Воронеж-Южный

19:40

2 мин.

19:42

1067 км.

1 д. 7 ч. 48 мин.

Грязи
Воронежские

23:06

4 мин.

23:10

1172 км.

1 д. 11 ч. 14 мин.

Мичуринск
Уральский

00:20

40 мин.

01:00

1230 км.

1 д. 12 ч. 28 мин.

Рязань 2

04:08

30 мин.

04:38

1429 км.

1 д. 16 ч. 16 мин.

Москва
Курский Вокзал

09:12

46 мин.

09:58

1609 км.

1 д. 21 ч. 20 мин.

Тверь

12:05

2 мин.

12:07

1771 км.

2 д. 0 ч. 13 мин.

Бологое-Московское

14:20

12 мин.

14:32

1931 км.

2 д. 2 ч. 28 мин.

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

18:55

2241 км.

2 д. 7 ч. 3 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Адлер → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Адлер и Санкт-Петербург

Информация о поезде 598С

Планируете поездку по маршруту Адлер — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 598С. Этот поезд отправляется со станции Адлер в 11:52 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 18:55. Вся дорога занимает 2 д. 7 ч. 3 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 25 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2066 руб.
  • стоимость купейного места – 2647 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 598С Адлер - Санкт-Петербург: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

18 станций

Самая длинная остановка:

46 мин. – станция Москва (Курский Вокзал)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2066 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Валентин

    Вагон старый после капремонта (как и все вагоны состава). Впрочем, как кто-то писал, дополнительные собирают из всего что есть, и это правда. Туалеты работали оба (не био). Кипяток был всегда. Проводники-молодежь, работали четко. Влажная уборка выполнялась, мусор выносился регулярно, на станциях не спали.

    Ответить
  2. Лидия

    Ужасней поезда, а точнее вагона, говорю только про вагон, где ехала с семьей я не видела. Вагон купейный, без кондиционера, проводники – одна молодежь, которым было на все фиолетово. Воды горячей в бойлере не было, т.к очень редко проводники его топили. В первую ночь с потолка потекло, но течь устранили, на утро выяснилось, что это была вода, которая смывала в туалете, в итоге туалет закрыт был до приезда.

    Ответить
  3. Елисей Андреевич

    Что могу сказать бригада оставила хорошее впечатление (Станиславу отдельное спасибо). Из значимых минусов – в 10-ом вагоне кондей очень слабо работал, т.е. он работал но эффект от него был не тот что должен был бы быть. Кстати, в вагонах рядом 9 и 8 кондеры пахали на все 100. В итоге, вагоны старые скрипучие, но работало все. Ставлю за вагон 3 с плюсом, работа проводников 5 баллов

    Ответить
  4. Елена Щедрина

    Пропала вода в вагоне руки тоже пришлось мыть ходить в другой вагон, при этом пройти и открыть кучу дверей. Проводниками было сказано, что на станции все заправят, но в итоге было куча станций в итоге ничего. Единственный плюс проводникам, что протерли полы, правда тряпкой это не назовешь, тряпочка размером с носовой платок. В общем за такие деньги, нас перевезли как скотов.

    Ответить
  5. Шаметько Юрий Олегович

    Вот что мне понравилось так это. Купейные вагоны, северного формирования. Работает кондер отлично, держат комфортную температуру 23 градуса. Биотуалеты, информационные электронные табло. Бригада проводников, а познакомился со многими, просто отличная. Жаль по дням на него не попадаю в этом году.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 598С:

https://povagonam.ru/
билеты онлайн