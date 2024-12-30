Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 602Б Брест — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
17:55
4 ч. 25 мин.
22:20
7
Маршрут следования поезда 602Б Брест — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
17:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
18:16
18:18
25 км.
0 ч. 21 мин.
Оранчицы
18:45
18:47
70 км.
0 ч. 50 мин.
Береза-Город
19:09
19:11
101 км.
1 ч. 14 мин.
Ивацевичи
19:31
19:33
131 км.
1 ч. 36 мин.
Барановичи-Центральные
20:14
20:16
195 км.
2 ч. 19 мин.
Минск
Пассажирский
22:20
328 км.
4 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Брест → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда