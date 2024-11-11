20
Маршрут следования поезда 604Е Соликамск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Соликамск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Соликамск
14:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Яйва
15:59
16:05
45 км.
1 ч. 27 мин.
Всеволодо-Вильва
16:26
16:28
60 км.
1 ч. 54 мин.
Копи
16:48
16:50
70 км.
2 ч. 16 мин.
Кизел
17:20
17:45
81 км.
2 ч. 48 мин.
Половинка-Чусовская
18:12
18:33
92 км.
3 ч. 40 мин.
Баская
19:48
19:58
135 км.
5 ч. 16 мин.
Чусовская
20:46
21:21
166 км.
6 ч. 14 мин.
Скальный
21:53
21:55
177 км.
7 ч. 21 мин.
Всесвятская
22:06
22:33
182 км.
7 ч. 34 мин.
Пашия
22:57
23:05
197 км.
8 ч. 25 мин.
Лаки
23:48
23:50
226 км.
9 ч. 16 мин.
Бисер
00:01
00:03
232 км.
9 ч. 29 мин.
Теплая Гора
00:19
00:22
243 км.
9 ч. 47 мин.
Гороблагодатская
01:34
01:44
290 км.
11 ч. 2 мин.
Баранчинская
01:58
02:00
299 км.
11 ч. 26 мин.
Нижний Тагил
02:37
02:57
333 км.
12 ч. 5 мин.
Невьянск
03:41
03:43
380 км.
13 ч. 9 мин.
Верх-Нейвинск
04:10
04:30
406 км.
13 ч. 38 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
06:12
458 км.
15 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде есть вагон-ресторан можно заказать у проводника завтрак, обед или ужин. Но делать это нужно заранее. Так, к примеру, наш поезд отправлялся в 15:40, а ужин нужно заказать до 17.00 принесут его в районе 18:30. При заказе у проводника комплексного ужина, цена значительно ниже, чем при заказе в самом вагоне-ресторане.
Мне есть с чем сравнивать. В детстве, в молодости часто ездила на поездах, как правило, это были поездки в отпуск, поэтому ожидание чудесного здорово сглаживало недостатки советского железнодорожного сервиса. К тому же нас учили не замечать дорожных неудобств, какая разница, рваное тебе дали белье или нет, главное - едем, а еще, чтобы окно было открыто настежь, чтобы ветер в лицо! И все было прекрасно.
Я человек-романтик. Люблю ездить в поезде. Слушать стук колес, смотреть в окно. Люблю, есть, почему-то еда в дороге всегда самая вкусная. :) Люблю дорожные разговоры с людьми, которых больше не увидишь, люблю, когда группа туристов за стеной всю ночь поет песни под гитару. У нас недалеко от дома железная дорога, так вот ночью, когда все стихает, слышен стук колес дальнего поезда... я даже знаю, что это "Россия", и так замирает сердце - как же, колеса стучат...
Со временем российские железные дороги изменились. Скажу так, есть и хорошее, плохое. И поезда разные, и проводники, и люди. В девяностых годах проводник у вагона поезда мельком взглянув на мой билет, заявил безапелляционно: "Мэст нет!" Мое вскипевшее яростное возмущение смело его самого с дороги и внесло в вагон мой набитый доверху абалаковский рюкзак :) Кстати, и место освободилось очень быстро, наверно, на лице у меня было многое написано.
А это уж было совсем советское время, когда я ехала в Уфу из Москвы с годовалым ребенком в плацкарте, а на боковушке рядом расположился пьяный дебошир, оравший всю ночь, тамбура были завалены мусором, в туалет не войти из-за грязи непролазной. Сейчас такого нет.