Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 604И Кулунда — Новосибирск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
12:58
12 ч. 17 мин.
01:15
16
Маршрут следования поезда 604И Кулунда — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кулунда — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кулунда
12:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новоблаговещенка
14:25
14:27
71 км.
1 ч. 27 мин.
Леньки
15:08
15:11
110 км.
2 ч. 10 мин.
Гилевка
15:35
15:38
134 км.
2 ч. 37 мин.
Овечкино
16:03
16:08
163 км.
3 ч. 5 мин.
Корчино
16:33
16:38
187 км.
3 ч. 35 мин.
Ребриха
17:23
17:28
233 км.
4 ч. 25 мин.
Барнаул
19:22
20:42
337 км.
6 ч. 24 мин.
Алтайская
21:00
21:05
349 км.
8 ч. 2 мин.
Усть-Тальменская
21:57
21:59
402 км.
8 ч. 59 мин.
Черепаново
22:38
23:15
448 км.
9 ч. 40 мин.
Линево
23:46
23:48
471 км.
10 ч. 48 мин.
Искитим
00:11
00:13
493 км.
11 ч. 13 мин.
Бердск
00:30
00:32
510 км.
11 ч. 32 мин.
Сеятель
00:46
00:48
521 км.
11 ч. 48 мин.
Новосибирск
Главный
01:15
542 км.
12 ч. 17 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Сейчас в поездах более-менее чисто, белье сухое дают, новое, приятное, в фирменных еще и постели застилают. Чай всегда нормальный, проводники вежливые, во всяком случае, стараются. Если так, объективно смотреть, многое стало лучше. В купе ездим редко, в плацкарте больше. Недостатки плацкарта всем известны - духота, места у туалета, неудобные боковушки. Хорошо бы кому-нибудь пришло в голову, что боковые места должны быть обязательно дешевле, ведь условия поездки получаются очень разные по удобству.
Все зависит от настроя и того, куда вы едете. Недостатки можно обнаружить, где угодно, было бы желание. Я очень удивилась, когда в очень комфортном плацкартном вагоне, где были мягкие велюровые полки, и работал кондиционер, вдруг одна дама начала скандалить и требовать старшего. Пришел бригадир - в чем дело? Оказывается, в вагоне плохо пахнет, на нее немного повеяло запахом из туалета. Где она его почувствовала, не знаю, в этом вагоне были биотуалеты, безо всякого запаха. Просто поскандалить захотелось, вот и все.
Кстати, о кондиционерах. Не знаю, может быть это и хорошо, но я больше люблю ездить в добрых старых вагонах без них. Потому что это ужасно - чтобы включить кондишн, надо закрыть окна. И появляется ощущение консервной банки, слышишь не привычный стук колес, а постоянный гул снизу, это выводит. Нет, лучше я возьму газетку, чтобы обмахиваться, и поеду в старом, где открываются окна. Дорога это не только передвижение, но еще и эмоции.
Меня достал писклявый речитатив поп-дивы и, не найдя кнопку выключения, я спросила проводницу, как долго еще мы вынуждены слушать эту галиматью. Она стала что-то возражать, но в итоге просто выключила радио. Такого вообще не должно быть! Радио нужно, чтобы делать объявления, а музыку каждый послушает, какую хочет, воткнув в уши наушники от телефона или плеера, что, собственно, все и делают. Слушай что хочешь, а другим не мешай.
Дошел до меня слух, что собираются запретить возить собак в вагонах. Этого никак нельзя допускать. Люди хотят путешествовать со своими четвероногими друзьями, и это правильно. А вот как сделать, чтобы это было по уму, не доставляло беспокойства другим... должно позаботиться начальство РЖД. не запрещать, а сделать правильно и разумно... если у нас вообще такое возможно!