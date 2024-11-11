Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 604Н Славгород — Новосибирск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
12:00
6 ч. 33 мин.
02:37
26
Маршрут следования поезда 604Н Славгород — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Славгород — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Славгород
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Табуны
12:25
12:27
25 км.
0 ч. 25 мин.
Кулунда
12:53
12:58
49 км.
0 ч. 53 мин.
Новоблаговещенка
14:25
14:27
120 км.
2 ч. 25 мин.
Леньки
15:08
15:11
159 км.
3 ч. 8 мин.
Гилевка
15:35
15:38
183 км.
3 ч. 35 мин.
Овечкино
16:03
16:08
212 км.
4 ч. 3 мин.
Корчино
16:33
16:38
236 км.
4 ч. 33 мин.
Ребриха
17:23
17:28
282 км.
5 ч. 23 мин.
Барнаул
19:22
20:42
386 км.
7 ч. 22 мин.
Алтайская
21:00
21:05
398 км.
9 ч. 0 мин.
Усть-Тальменская
21:57
21:59
451 км.
9 ч. 57 мин.
Черепаново
22:38
23:15
497 км.
10 ч. 38 мин.
Линево
23:46
23:48
520 км.
11 ч. 46 мин.
Искитим
00:11
00:13
542 км.
12 ч. 11 мин.
Бердск
00:30
00:32
559 км.
12 ч. 30 мин.
Сеятель
00:46
00:48
570 км.
12 ч. 46 мин.
Новосибирск
Главный
01:15
591 км.
13 ч. 15 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Славгород → Новосибирск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Конечно, не очень было комфортно, когда мы ехали с дочкой и внучкой в купе, а рядом женщина везла собаку, пятерых щенков и кота. Малыши всю ночь визжали. Это, конечно, вина женщины, не РЖД, могла бы и успокоить. Зато весело было. Иной ребенок, орущий всю ночь, хуже спать не дает. Или храпящий дядька.
Сервис также достаточен, белье чистое, сейчас в одноразовых пакет, либо заправлено, самим также не нужно суетиться, чтобы расправить. Чай, кофе, биотуалет, в общем всего вполне хватает. В некоторых вагонах (сидячих) есть детские вагончики с игровой зоной — это вообще супер, для инвалидов замечательное купе.
Проводник-воистину редкой доброты, открытости человек. Зовут его, кстати, Николай. Мы с таким хорошим настроением ехали всю дорогу! Вот как зависит от того, кто рядом с нами. В общем, примчали быстро. Хотим пожелать Николаю не терять себя и оставаться таким же замечательным человеком. РЖД - процветания! Больше таких чистых поездов, внимательных сотрудников.
В плацкартах, как и в купе нормально. Туалет, правда, не всегда чистый попадался, но это уже мелочи жизни, что важнее, как получилось, что если сравнивать майские цены на билеты 2021 года и июньские-июльские, то разница в цене составляет даже больше половины? Почему так подняли цены? Мне это совсем не нравится, люди едут на отдых, а им еще берут и вот так вот делают... Причем ни обслуживание, ни вагоны... ничего не улучшилось!
Прежде, чем связываться с Р Ж Д подумайте хорошо, хотя, что думать, они -монополисты, поэтому так нагло и бессовестно обманывают пассажиров. Купила билет онлайн, а в вагон не запустили, так как являюсь гражданином другого государства, на сайте об этом нет ни слова.