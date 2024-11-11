Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 609Й Уфа — Ульяновск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Ульяновск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
03:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дема
04:02
04:04
9 км.
0 ч. 17 мин.
Чишмы 1
05:08
05:10
40 км.
1 ч. 23 мин.
Благовар
05:42
05:44
69 км.
1 ч. 57 мин.
Буздяк
06:19
06:27
95 км.
2 ч. 34 мин.
Кандры
06:57
07:22
122 км.
3 ч. 12 мин.
Туймазы
07:52
08:02
147 км.
4 ч. 7 мин.
Уруссу
08:27
08:29
163 км.
4 ч. 42 мин.
Бугульма
09:38
09:48
205 км.
5 ч. 53 мин.
Клявлино
10:58
11:00
263 км.
7 ч. 13 мин.
Шентала
11:50
11:53
304 км.
8 ч. 5 мин.
Челна
12:17
12:19
328 км.
8 ч. 32 мин.
Нурлат
12:43
12:48
347 км.
8 ч. 58 мин.
Погрузная
13:30
13:32
378 км.
9 ч. 45 мин.
Димитровград
14:43
15:02
432 км.
10 ч. 58 мин.
Чердаклы
16:12
16:14
482 км.
12 ч. 27 мин.
Верхняя Терраса
16:36
16:38
502 км.
12 ч. 51 мин.
Ульяновск
Центральный
17:07
517 км.
13 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Утром, когда все проснулись и пошли, извините, в туалет - обнаружилось, что они ОБА не работают!!! Если быть дословным, то туалеты были засраны по самую крышку и не работала сливная система! Все побежали в соседние вагоны, а там очередь огромная! Думаю, многие описались и даже больше. Вопиющее безобразие для фирменного поезда! Проводница ничего не делала, пока ей уже не стали орать, чтоб закрыла туалеты, потому что уже тошнило от говна и запаха!
В купе не заправляются верхние полки!? Белье не лежит на местах? Вонь в вагоне как будто он только что приехал с дальнего востока. Мне кажется, что в поезде Ярославль-Москва чище… и все заправлено как положено. Но не здесь. Здесь это не принято.
В то время, когда другие люди спокойно могут немного откинуть свое кресло назад и поспать более-менее комфортно, я всю ночь мучился и не мог нормально голову даже положить. Результат, моя шея болела после этой поездки три дня. И ладно бы ты ещё днём сидя едешь, но, когда ночью и хочешь немного отдохнуть и поспать, на этом месте это просто НЕВОЗМОЖНО!!!
Это просто издевательство и садизм над человеком! Когда уже хоть какой-то будет комфорт!? Что бы Вы понимали, кресло расположено в самом конце вагона под наклоном вперёд, а сзади кресла выпуклый металлический лист из за которого кресло нельзя ни вперёд, ни назад откинуть. Вот и сидите в этом положении как Вам "удобно"
Проверив паспорт и билет я пошла искать свое посадочное место и тут она подскочила и истерически снова потребовала билет буквально вырывая у меня его из рук, мне пришлось попросить её убрать от меня руки. Проводница Ма... Сез. Рекомендация - проводить тест на психическое здоровье при приёме на работу с людьми. С уважением Ц. Э. В.