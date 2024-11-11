Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 610В Сонково — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:50
13 ч. 3 мин.
06:53
31
Маршрут следования поезда 610В Сонково — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сонково — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сонково
17:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Дор
18:14
18:16
15 км.
0 ч. 24 мин.
Красный Холм
18:36
18:40
30 км.
0 ч. 46 мин.
Остолопово
19:04
19:06
47 км.
1 ч. 14 мин.
Овинище 1
19:29
19:32
62 км.
1 ч. 39 мин.
Топорово
19:57
19:58
79 км.
2 ч. 7 мин.
Дынино
20:09
20:11
85 км.
2 ч. 19 мин.
Сандово
20:32
20:34
99 км.
2 ч. 42 мин.
Приданиха
20:58
21:00
118 км.
3 ч. 8 мин.
Пестово
21:26
21:30
136 км.
3 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 312км
21:42
21:43
141 км.
3 ч. 52 мин.
Дуневка
21:58
22:00
148 км.
4 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 296км
22:15
22:17
156 км.
4 ч. 25 мин.
Абросово
22:27
22:29
160 км.
4 ч. 37 мин.
Бугры
22:49
22:51
171 км.
4 ч. 59 мин.
Остановочный пункт 273км
23:01
23:02
176 км.
5 ч. 11 мин.
Кабожа
23:14
23:16
183 км.
5 ч. 24 мин.
Кушавера
23:59
00:02
205 км.
6 ч. 9 мин.
Хвойная
00:17
00:44
214 км.
6 ч. 27 мин.
Песь
01:02
01:04
223 км.
7 ч. 12 мин.
Ракитино
01:19
01:20
232 км.
7 ч. 29 мин.
Анциферово-Мологское
01:41
01:43
243 км.
7 ч. 51 мин.
Киприя
02:00
02:02
253 км.
8 ч. 10 мин.
Теребутенец
02:20
02:22
263 км.
8 ч. 30 мин.
Неболчи
03:02
03:05
283 км.
9 ч. 12 мин.
Хотцы
03:24
03:25
296 км.
9 ч. 34 мин.
Тальцы-Мологские
03:51
03:53
309 км.
10 ч. 1 мин.
Будогощь
04:30
04:33
336 км.
10 ч. 40 мин.
Кириши
05:03
05:06
366 км.
11 ч. 13 мин.
Мга
06:03
06:05
429 км.
12 ч. 13 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
06:53
468 км.
13 ч. 3 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ну и претензии к услугам, за которые платим, по возвращении в Санк-питербург, интернет вообще не работал. Обещали сделать, но увы и ах. Вот такие отзывы о поезде Россия. Вагоны ещё на гарантии, а уже не рабочие. На что идут наши деньги.
Ехали в 6 вагоне, проводник Алла. Неопрятная, равнодушная, грязь в туалетах, постоянно нет то бумаги, то мыла. Вода холодная - ПОСТОЯННО горячая, "Солнышко нагрело", отвечает проводник. По поводу кондиционеров, просто тоска, включает после ругани, выключает, когда захочет. При этом на улице до 30, а то и 35.
Хочется выразить огромную благодарность за работу и содержание вагона в чистоте Смеловской Татьяне и Михаилу (не знаю его фамилию). Всегда опрятные, доброжелательные, на все просьбы реагировали. Хочется чаще видеть таких слаженных приятных людей.
Посещал вагон ресторан... Все очень понравилось - красивые и приветливые девчонки официантки, вкусная домашняя еда... Но есть ложка дегтя - персонаж по имени Акишына Алена Александровна - директор вагона ресторана... Находится в зале в спортивных трениках, борзо сидит задрав ноги на сиденья. Хамит на сделанное замечание, грубит посетителям... Имеет неопрятный внешний вид... Считаю это неподобающее поведение для директора...
Когда наш поезд "остановился" 12 мая в связи с сошедшими с рельс вагонами грузового состава, идущего перед нами поезда, эти трое ребят проводников проявили самые лучшие человеческие качества - от регулярного информирования до банальной, казалось бы, подачи воды и перетаскивания чужих чемоданов!