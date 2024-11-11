Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6149 Москва — Калуга. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6149 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
03:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
03:51
03:51
4 км.
0 ч. 8 мин.
Аминьевская
03:55
03:56
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
03:58
03:59
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
04:05
04:05
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
04:23
04:24
35 км.
0 ч. 40 мин.
Селятино
04:30
04:30
42 км.
0 ч. 47 мин.
Рассудово
04:35
04:35
47 км.
0 ч. 52 мин.
Бекасово 1
04:41
04:41
54 км.
0 ч. 58 мин.
Зосимова Пустынь
04:44
04:45
56 км.
1 ч. 1 мин.
Нара
04:50
04:51
61 км.
1 ч. 7 мин.
Латышская
04:56
04:57
64 км.
1 ч. 13 мин.
Башкино
05:01
05:01
69 км.
1 ч. 18 мин.
Ворсино
05:08
05:08
77 км.
1 ч. 25 мин.
Балабаново
05:14
05:15
83 км.
1 ч. 31 мин.
Обнинское
05:24
05:25
93 км.
1 ч. 41 мин.
Шемякино
05:32
05:32
98 км.
1 ч. 49 мин.
Малоярославец
05:40
05:41
104 км.
1 ч. 57 мин.
Ерденево
05:49
05:50
114 км.
2 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 140км
05:55
05:56
120 км.
2 ч. 12 мин.
Суходрев
06:01
06:02
127 км.
2 ч. 18 мин.
Родинка
06:06
06:06
132 км.
2 ч. 23 мин.
Сляднево
06:11
06:12
138 км.
2 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 167км
06:19
06:19
145 км.
2 ч. 36 мин.
Тихонова Пустынь
06:23
06:24
147 км.
2 ч. 40 мин.
Муратовка
06:28
06:28
149 км.
2 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
06:33
06:33
152 км.
2 ч. 50 мин.
Азарово
06:39
06:40
157 км.
2 ч. 56 мин.
Калуга 1
06:48
161 км.
3 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Калуга Распечатать расписание поезда