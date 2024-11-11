Калуга: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Калуга. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Калуга работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Калуга на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
201В
Москва
Новозыбков
00:16
Калуга (Сергиев Скит)
9 ч. 42 мин.
07:27
Новозыбков
233Щ
Москва
Курск
00:25
Калуга 1
10 ч. 46 мин.
07:51
Курск
195Х
Москва
Симферополь
00:25
Калуга 1
1 д. 19 ч. 55 мин.
17:00
Симферополь
237Х
Москва
Курск
01:15
Калуга 1
12 ч. 11 мин.
10:12
Курск
297Х
Москва
Владикавказ
01:22
Калуга 1
1 д. 16 ч. 45 мин.
14:50
Владикавказ
231М
Москва
Ейск
01:22
Калуга 1
1 д. 8 ч. 5 мин.
06:10
Ейск
261М
Москва
Нальчик
01:22
Калуга 1
1 д. 15 ч. 31 мин.
13:36
Нальчик
085Ч
Москва
Климово
01:24
Калуга (Сергиев Скит)
11 ч. 53 мин.
10:34
Климов
085Щ
Москва
Новозыбков
01:25
Калуга (Сергиев Скит)
11 ч. 25 мин.
10:00
Новозыбков
201М
Москва
Климово
01:51
Калуга (Сергиев Скит)
11 ч. 34 мин.
10:39
Климов
066Щ
Кишинёв
Москва
02:04
Калуга (Сергиев Скит)
1 д. 5 ч. 2 мин.
05:07
Москва (Киевский Вокзал)
202В
Новозыбков
Москва
02:25
Калуга (Сергиев Скит)
12 ч. 43 мин.
05:15
Москва (Киевский Вокзал)
567М
Москва
Анапа
03:00
Калуга 1
1 д. 16 ч. 50 мин.
16:10
Анапа
569Х
Москва
Новороссийск
03:00
Калуга 1
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:10
Новороссийск
569М
Москва
Новороссийск
03:00
Калуга 1
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:10
Новороссийск
203Я
Москва
Новозыбков
03:04
Калуга (Сергиев Скит)
10 ч. 22 мин.
10:37
Новозыбков
221Щ
Москва
Брянск
03:05
Калуга (Сергиев Скит)
6 ч. 59 мин.
06:57
Брянск Орловский
099Ч
Иван Паристый
Москва
Брянск
03:08
Калуга (Сергиев Скит)
7 ч. 1 мин.
06:59
Брянск Орловский
203М
Москва
Новозыбков
03:11
Калуга (Сергиев Скит)
11 ч. 8 мин.
11:48
Новозыбков
241Щ
Москва
Брянск
03:11
Калуга (Сергиев Скит)
6 ч. 18 мин.
06:58
Брянск Орловский
222Ж
Брянск
Москва
03:18
Калуга (Сергиев Скит)
6 ч. 24 мин.
06:18
Москва (Киевский Вокзал)
086Щ
Новозыбков
Москва
03:37
Калуга (Сергиев Скит)
11 ч. 48 мин.
06:20
Москва (Киевский Вокзал)
086Ч
Климово
Москва
03:39
Калуга (Сергиев Скит)
12 ч. 26 мин.
06:08
Москва (Киевский Вокзал)
100Ч
Иван Паристый
Брянск
Москва
03:59
Калуга (Сергиев Скит)
6 ч. 46 мин.
06:40
Москва (Киевский Вокзал)
139М
Санкт-Петербург
Брянск
04:02
Калуга (Сергиев Скит)
16 ч. 4 мин.
07:30
Брянск Орловский
891Х
Калуга
Москва
04:37
Калуга 1
2 ч. 35 мин.
07:12
Москва (Киевский Вокзал)
237Ч
Москва
Анапа
04:39
Калуга 1
1 д. 14 ч. 39 мин.
16:12
Анапа
242В
Белгород
Москва
04:50
Калуга 1
15 ч. 35 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
233Х
Курск
Москва
04:50
Калуга 1
15 ч. 37 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
234Щ
Курск
Москва
04:50
Калуга 1
11 ч. 16 мин.
07:35
Москва (Киевский Вокзал)
109С
Анапа
Москва
05:35
Калуга 1
1 д. 15 ч. 35 мин.
08:40
Москва (Киевский Вокзал)
084С
Адлер
Москва
06:22
Калуга 1
1 д. 18 ч. 27 мин.
09:15
Москва (Киевский Вокзал)
893И
Калуга
Москва
06:55
Калуга 1
2 ч. 35 мин.
09:30
Москва (Киевский Вокзал)
567С
Анапа
Москва
07:07
Калуга 1
1 д. 12 ч. 10 мин.
10:15
Москва (Киевский Вокзал)
570Э
Новороссийск
Москва
07:07
Калуга 1
1 д. 11 ч. 40 мин.
10:15
Москва (Киевский Вокзал)
237С
Анапа
Москва
07:14
Калуга 1
1 д. 13 ч. 16 мин.
10:08
Москва (Киевский Вокзал)
204Ч
Новозыбков
Москва
07:19
Калуга (Сергиев Скит)
11 ч. 38 мин.
10:05
Москва (Киевский Вокзал)
204М
Новозыбков
Москва
07:28
Калуга (Сергиев Скит)
11 ч. 48 мин.
10:15
Москва (Киевский Вокзал)
737А
Иван Паристый
Москва
Брянск
08:53
Калуга (Сергиев Скит)
4 ч. 5 мин.
10:55
Брянск Орловский
738А
Иван Паристый
Брянск
Москва
09:04
Калуга (Сергиев Скит)
4 ч. 8 мин.
11:03
Москва (Киевский Вокзал)
275М
Москва
Анапа
10:05
Калуга 1
1 д. 14 ч. 57 мин.
22:02
Анапа
177Х
Таврия
Москва
Симферополь
10:05
Калуга 1
1 д. 22 ч. 55 мин.
06:00
Симферополь
296Ч
Белгород
Москва
11:17
Калуга 1
12 ч. 9 мин.
13:59
Москва (Киевский Вокзал)
178С
Таврия
Симферополь
Москва
11:20
Калуга 1
1 д. 16 ч. 50 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
220В
Белгород
Москва
11:20
Калуга 1
12 ч. 24 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
214Х
Курск
Москва
11:20
Калуга 1
9 ч. 56 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
211Х
Москва
Брянск
12:22
Калуга (Сергиев Скит)
5 ч. 36 мин.
15:20
Брянск Орловский
251Х
Москва
Новозыбков
12:22
Калуга (Сергиев Скит)
11 ч. 2 мин.
20:46
Новозыбков
209Ь
Москва
Брянск
12:23
Калуга (Сергиев Скит)
5 ч. 39 мин.
15:20
Брянск Орловский
559М
Москва
Новороссийск
12:23
Калуга (Сергиев Скит)
1 д. 20 ч. 59 мин.
06:40
Новороссийск
861И
Калуга
Москва
12:48
Калуга 1
2 ч. 38 мин.
15:26
Москва (Киевский Вокзал)
297С
Владикавказ
Москва
13:50
Калуга 1
1 д. 17 ч. 10 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
232С
Ейск
Москва
13:50
Калуга 1
1 д. 6 ч. 12 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
261С
Нальчик
Москва
13:50
Калуга 1
1 д. 16 ч. 25 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
210Ь
Брянск
Москва
14:17
Калуга (Сергиев Скит)
5 ч. 22 мин.
16:59
Москва (Киевский Вокзал)
248Щ
Брянск
Москва
14:17
Калуга (Сергиев Скит)
5 ч. 32 мин.
16:59
Москва (Киевский Вокзал)
193М
Москва
Брянск
14:40
Калуга (Сергиев Скит)
5 ч. 30 мин.
17:30
Брянск Орловский
740А
Иван Паристый
Брянск
Москва
15:32
Калуга (Сергиев Скит)
4 ч. 8 мин.
17:31
Москва (Киевский Вокзал)
739А
Иван Паристый
Москва
Брянск
15:44
Калуга (Сергиев Скит)
4 ч. 5 мин.
17:46
Брянск Орловский
895Х
Калуга
Москва
16:06
Калуга 1
2 ч. 35 мин.
18:41
Москва (Киевский Вокзал)
553Щ
Москва
Новороссийск
17:42
Калуга 1
1 д. 17 ч. 18 мин.
06:40
Новороссийск
537Щ
Москва
Анапа
17:42
Калуга 1
1 д. 18 ч. 53 мин.
08:15
Анапа
266Х
Брянск
Санкт-Петербург
17:59
Калуга (Сергиев Скит)
15 ч. 37 мин.
06:25
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
231Ж
Москва
Брянск
18:07
Калуга (Сергиев Скит)
5 ч. 0 мин.
20:29
Брянск Орловский
140М
Брянск
Санкт-Петербург
18:43
Калуга (Сергиев Скит)
14 ч. 28 мин.
05:38
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
108М
Брянск
Москва
19:21
Калуга (Сергиев Скит)
5 ч. 15 мин.
21:45
Москва (Киевский Вокзал)
897Г
Калуга
Москва
19:24
Калуга 1
2 ч. 35 мин.
21:59
Москва (Киевский Вокзал)
107М
Москва
Брянск
19:50
Калуга (Сергиев Скит)
5 ч. 25 мин.
22:40
Брянск Орловский
212Х
Брянск
Москва
20:04
Калуга (Сергиев Скит)
5 ч. 32 мин.
22:37
Москва (Киевский Вокзал)
212В
Брянск
Москва
20:13
Калуга (Сергиев Скит)
5 ч. 52 мин.
23:00
Москва (Киевский Вокзал)
252Х
Новозыбков
Москва
20:13
Калуга (Сергиев Скит)
10 ч. 54 мин.
23:00
Москва (Киевский Вокзал)
109В
Москва
Анапа
20:25
Калуга 1
1 д. 14 ч. 25 мин.
07:15
Анапа
106М
Курский Соловей
Брянск
Москва
21:10
Калуга (Сергиев Скит)
4 ч. 15 мин.
23:15
Москва (Киевский Вокзал)
742В
Иван Паристый
Брянск
Москва
21:11
Калуга (Сергиев Скит)
4 ч. 8 мин.
23:10
Москва (Киевский Вокзал)
229М
Москва
Орел
21:15
Калуга 1
8 ч. 17 мин.
01:57
Орел
219Щ
Москва
Белгород
21:15
Калуга 1
12 ч. 45 мин.
06:25
Белгород
453М
Москва
Воронеж
21:15
Калуга 1
19 ч. 40 мин.
13:20
Воронеж 1
741В
Иван Паристый
Москва
Брянск
21:22
Калуга (Сергиев Скит)
4 ч. 5 мин.
23:24
Брянск Орловский
105М
Курский Соловей
Москва
Брянск
21:27
Калуга (Сергиев Скит)
4 ч. 15 мин.
23:35
Брянск Орловский
083М
Москва
Адлер
23:05
Калуга 1
1 д. 15 ч. 15 мин.
11:00
Адлер
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Калуга включает 174 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:05 по направлению к станции Кишинёв;
  • последний поезд прибывает в 23:35 от станции Брянск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Калуга.

Актуальное расписание поездов станции Калуга, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Калуга можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Калуга

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
