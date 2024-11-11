Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 861И Калуга — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 861И Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
12:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
13:40
13:41
54 км.
0 ч. 52 мин.
Обнинское
13:56
13:58
66 км.
1 ч. 8 мин.
Балабаново
14:06
14:07
76 км.
1 ч. 18 мин.
Нара
14:25
14:26
99 км.
1 ч. 37 мин.
Москва
Киевский Вокзал
15:26
163 км.
2 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я не люблю холод, сама по себе сильная мерзлячка, поэтому в вагоне было для всех жарковато, но для меня – прямо то, что надо!!!! Сам вагон мне попался очень чистый и аккуратный.
Когда едешь в одну сторону – нумерация вагонов идет в одну сторону, когда в обратную – наоборот. Легко запутаться и бродить с чемоданами по перрону. И нигде никто не говорит об этом! Бегай как придурок, ищи свой вагон.
Спасибо большое за хорошее обслуживание. Проводница Ирина показала себя, как профессионал высокого класса. В вагоне было чисто и не жарко. Поездка очень понравилась
Хороший поезд! Едет плавно, спокойно. Ехал в 11 вагоне было все шикарно! Работал кондиционер, вайфай и вообще все сидения супер удобные.
Не ожидала ничего такого от этого поезда, когда садилась – была приятно удивлена! Поезд просто супер. Места очень много, можно хорошо вытянуть ноги. Также всю дорогу работал кондиционер – в вагоне было комфортная температура.