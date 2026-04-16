Сергей Владимирович – отзыв о поезде 897Г Проводник требовал распечатанной версии билета, хотя ни в одном поезде уже ее не спрашивают. Везде достаточно показать электронную. До этого чукчи еще не дошло. Также вагоны поезда довольно сильно трясло на ухабах.

Дмитрий Шилов – отзыв о поезде 895Х На прямых участках поезд разгоняется очень хорошо! Проводница приятная девушка. Фигово было что на весь поезд только 2 туалета. И те были очень грязные к концу поездки.

Дарья Викторовна – отзыв о поезде 893И Даже в коридоре несет из туалета настолько сильно, что невозможно было находиться рядом. Стойкий запах мочи. Отвратительное ощущение. Ехали как на помойке.

Рита – отзыв о поезде 891Х Поспать нормально не получится. Постоянно остановки и походы пассажиров туда-сюда. Так что сразу готовьтесь к тому, что не выспитесь. И берите с собой маску на глаза для сна. Потому что свет в вагонах не выключается всю ночь.

Дарина – отзыв о поезде 861И Не ожидала ничего такого от этого поезда, когда садилась – была приятно удивлена! Поезд просто супер. Места очень много, можно хорошо вытянуть ноги. Также всю дорогу работал кондиционер – в вагоне было комфортная температура.

Кирилл – отзыв о поезде 742В Очень хорошо что у каждого есть столик и есть куда ноги вытянуть. Я ехал в 3 вагоне. Была у нас отличная проводница. Ей отдельный респект за чистоту внутри и хорошее отношение. Когда все хорошо нечего и написать.

Екатерина Степановна – отзыв о поезде 738А Проводница доброжелательная и приятная женщина. Все было на высшем уровне! Очень круто я осталась мегадовольна. Поезду можно поставить 10 из 10.

Сарычева Галина – отзыв о поезде 297С Когда подходила к поезду – образовалась что у меня будет новый вагон! Ага щас! Это он только сверху хорошо выкрашен и кажется новым. Внутри старье старьем. Радует одно – в старых вагонах очень хорошие широкие полки и есть где развалится.

Маргарита – отзыв о поезде 242В Добрый день! Мне все понравилось! Поезд просто замечательный. Персонал очень вежливый и солнечный. Также повезло с пассажирами и соседями. Не было всяких дебоширов и пьяных компаний. Благодарю за поездку.

Павел Карпович – отзыв о поезде 237С Хотелось бы видеть больше розеток или хотя бы удлинители потому что многим нужно подзарядить мобильники и планшеты, а на всех розеток не хватает. Также хотелось бы чтобы убирались почаще, особенно после остановок. На некоторых станциях туда-сюда выходят и наносят грязи, которая потом несколько часов не убирается.

Вероника – отзыв о поезде 222Ж Поездка прошла хорошо и без происшествий. Только сразу не могли найти свои места, когда вошли в вагон. Так что немного плутали. В остальном более-менее. Как минимум не дно.

Мария Егоровна – отзыв о поезде 212В Все бы хорошо, но кондиционер не работал или его не было, я не поняла. Было спать очень душно. Ехала в купе. Открывали двери на ночь – все равно душно и жарко. Не выспалась и осталась по итогу злой.

Светлана Витальевна – отзыв о поезде 204Ч Спасибо все понравилось. Дочка сказала что еще поедет на этом поезде. Мне тоже было комфортно.

Василий Муравин – отзыв о поезде 202В В купе отсутствовали розетки что сильно меня напрягало так как я специально брал купе чтобы можно было спокойно поработать за ноутбуком во время поездки. А по итогу так и не смог нормально поработать. Минус поезду.

Оля – отзыв о поезде 109С Очень порадовало наличие биотуалетов в поезде, а также проворность молодых проводниц. Спальные места тоже в норме, с полки только один раз чуть не свалилась)))))))))))))

Марийка – отзыв о поезде 108М В туалете был неприятный запах. Вагон просто убитый в конец. Его можно использовать для перевозки скота, но никак не людей. Я еще брала купе и офигела от того, что у них за купе.

Маря)))) – отзыв о поезде 100Ч Добрый день! Чудесная поездка! Хочу выразить свою отдельную благодарность Евгении (нашей проводнице) за гостеприимство и создание правильной атмосферы!!!