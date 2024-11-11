Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 897Г Калуга — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 897Г Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
19:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
20:16
20:17
54 км.
0 ч. 52 мин.
Обнинское
20:31
20:34
66 км.
1 ч. 7 мин.
Балабаново
20:42
20:43
76 км.
1 ч. 18 мин.
Нара
21:01
21:02
99 км.
1 ч. 37 мин.
Москва
Киевский Вокзал
21:59
163 км.
2 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде чисто и безопасно. Вежливая проводница. Благодарю за хорошую работу не только проводницу, но и весь персонал! Ребята большие молодцы.
Не первый раз езжу на этом поезде. Всегда только приятные впечатления от поездок. Очень хорошо было бы, если бы в вагоне работал вайфай. Тогда можно было бы время в дороге провести более продуктивно.
В вагоне душно. В который раз я еду на нем и не работает кондиционер. Едем как в душегубке. Реально порой невозможно дышать, не то что долгое время находиться в запертом железном ящике.
Мы ехали зимой. В вагоне было очень холодно. Система отопления не справлялась в нагрузкой. Мы всю дорогу просидели в верхней одежде и шапках. Раздеваться не хотелось совсем. Попросили у проводника как-то повлиять на ситуацию, он сказал что ничего сделать нельзя. Вот тебе и современные поезда.
Проводник требовал распечатанной версии билета, хотя ни в одном поезде уже ее не спрашивают. Везде достаточно показать электронную. До этого чукчи еще не дошло. Также вагоны поезда довольно сильно трясло на ухабах.