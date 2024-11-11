Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 893И Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
06:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
07:47
07:48
54 км.
0 ч. 52 мин.
Обнинское
08:03
08:06
66 км.
1 ч. 8 мин.
Балабаново
08:14
08:16
76 км.
1 ч. 19 мин.
Нара
08:33
08:35
99 км.
1 ч. 38 мин.
Москва
Киевский Вокзал
09:30
163 км.
2 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Странно. Я покупала билет в 10 вагон. Но при этом пришлось входить в поезд через 11 вагон, после чего еще идти расстояние, чтобы сесть на свое место. С самого начала поездки уже косяк.
Доброго дня. Во время поездки были участки на которых настолько сильно трясло, что было ощущение что поезд может сойти с рельсов!!! Это было просто ужасно!
Ехала с дочкой. Ей поездка понравилась. Я после того как зашла в туалет – поменяла свое мнение об этом поезде. Грязь, кругом бумага валяется. На полу мокро. Разочарована, потому что думала что покупаю билеты на нормальный цивилизованный поезд.
Двери в вагоне как в какой-то старой раздолбанной электричке – открывались сами на поворотах поезда. Поезд не всегда приходит вовремя на станцию, так что если планируете пересадку минута в минуту – учитывайте обязательно этот момент.
Даже в коридоре несет из туалета настолько сильно, что невозможно было находиться рядом. Стойкий запах мочи. Отвратительное ощущение. Ехали как на помойке.