Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 895Х Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
16:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
16:58
16:59
54 км.
0 ч. 52 мин.
Обнинское
17:14
17:17
66 км.
1 ч. 8 мин.
Балабаново
17:25
17:26
76 км.
1 ч. 19 мин.
Нара
17:44
17:45
99 км.
1 ч. 38 мин.
Москва
Киевский Вокзал
18:41
163 км.
2 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка не понравилась, потому что в нашем вагоне вообще не работал кондиционер!!! Духота и нечем было дышать. Туалет в нашем вагоне также был закрыт. Приходилось ходить через 3 вагона.
Сидения отвратительные. Мало того, что в крошках и грязные, так еще были неудобные до жути. После поездки 2 дня спина болела. Неужели так сложно просто сделать анатомически правильные сидения?
Ехал в августе. Рядом ехала женщина с грудным ребенком. Всю дорогу ребенка будили звуки поезда – хлопанье дверей и разговоры. От чего он постоянно орал и его постоянно нужно было успокаивать. Пока доехал до своей станции чуть башка не треснула.
Суперская поездка!!! В вагоне работал интернет. Были очень удобные сидения и приятная атмосфера! Кондиционер тоже работал. Поэтому не смотря на солнце за окном нам было очень хорошо.
На прямых участках поезд разгоняется очень хорошо! Проводница приятная девушка. Фигово было что на весь поезд только 2 туалета. И те были очень грязные к концу поездки.