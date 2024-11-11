Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 891Х Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
04:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малоярославец
05:29
05:30
54 км.
0 ч. 52 мин.
Обнинское
05:44
05:46
66 км.
1 ч. 7 мин.
Балабаново
05:54
05:55
76 км.
1 ч. 17 мин.
Нара
06:13
06:14
99 км.
1 ч. 36 мин.
Москва
Киевский Вокзал
07:12
163 км.
2 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо за хорошую поездку. В вагоне было очень комфортно. Проводник молодец. Сидения довольно мягкие. Единственный для меня минус – это пара розеток на весь вагон.
Плохо, что никак не уменьшают свет. Ночью садишься и хочешь сразу забуриться спать, пока не будет твоей остановки. А со включенным светом этого сделать к сожалению невозможно.
На таких сидениях неудобно спать. Очень вертикальные. Хотелось бы, чтобы можно было хотя бы немного их откинуть назад. Проводницы очень громко разговаривают и ходят по коридорам.
Добрый день. Ехал на этом поезде буквально вчера. Конечно большой минус в том, что в вагоне в ночное время не выключают свое. Хотя по логике должны бы это делать.
Поспать нормально не получится. Постоянно остановки и походы пассажиров туда-сюда. Так что сразу готовьтесь к тому, что не выспитесь. И берите с собой маску на глаза для сна. Потому что свет в вагонах не выключается всю ночь.