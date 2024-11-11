Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6151 Москва — Калуга. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6151 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
05:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
05:30
05:30
4 км.
0 ч. 8 мин.
Аминьевская
05:34
05:35
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
05:37
05:38
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
05:44
05:44
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
06:02
06:03
35 км.
0 ч. 40 мин.
Селятино
06:09
06:09
42 км.
0 ч. 47 мин.
Рассудово
06:14
06:14
47 км.
0 ч. 52 мин.
Бекасово 1
06:20
06:20
54 км.
0 ч. 58 мин.
Зосимова Пустынь
06:23
06:24
56 км.
1 ч. 1 мин.
Нара
06:29
06:30
61 км.
1 ч. 7 мин.
Латышская
06:35
06:36
64 км.
1 ч. 13 мин.
Башкино
06:40
06:40
69 км.
1 ч. 18 мин.
Ворсино
06:47
06:47
77 км.
1 ч. 25 мин.
Балабаново
06:53
06:54
83 км.
1 ч. 31 мин.
Обнинское
07:03
07:04
93 км.
1 ч. 41 мин.
Шемякино
07:11
07:11
98 км.
1 ч. 49 мин.
Малоярославец
07:19
07:20
104 км.
1 ч. 57 мин.
Ерденево
07:28
07:29
114 км.
2 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 140км
07:34
07:35
120 км.
2 ч. 12 мин.
Суходрев
07:40
07:41
127 км.
2 ч. 18 мин.
Родинка
07:45
07:45
132 км.
2 ч. 23 мин.
Сляднево
07:50
07:51
138 км.
2 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 167км
07:58
07:58
145 км.
2 ч. 36 мин.
Тихонова Пустынь
08:02
08:03
147 км.
2 ч. 40 мин.
Муратовка
08:07
08:07
149 км.
2 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
08:12
08:12
152 км.
2 ч. 50 мин.
Азарово
08:18
08:19
157 км.
2 ч. 56 мин.
Калуга 1
08:27
161 км.
3 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Калуга Распечатать расписание поезда