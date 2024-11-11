Маршрут следования поезда 6159 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
16:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
16:43
16:44
4 км.
0 ч. 7 мин.
Аминьевская
16:48
16:49
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
16:51
16:52
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
16:58
16:58
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
17:16
17:17
35 км.
0 ч. 40 мин.
Селятино
17:23
17:23
42 км.
0 ч. 47 мин.
Рассудово
17:28
17:28
47 км.
0 ч. 52 мин.
Бекасово 1
17:34
17:34
54 км.
0 ч. 58 мин.
Нара
17:42
17:43
61 км.
1 ч. 6 мин.
Латышская
17:48
17:49
64 км.
1 ч. 12 мин.
Башкино
17:53
17:53
69 км.
1 ч. 17 мин.
Ворсино
18:00
18:00
77 км.
1 ч. 24 мин.
Балабаново
18:06
18:07
83 км.
1 ч. 30 мин.
Обнинское
18:16
18:17
93 км.
1 ч. 40 мин.
Шемякино
18:24
18:24
98 км.
1 ч. 48 мин.
Малоярославец
18:32
18:33
104 км.
1 ч. 56 мин.
Ерденево
18:41
18:42
114 км.
2 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 140км
18:47
18:48
120 км.
2 ч. 11 мин.
Суходрев
18:53
18:54
127 км.
2 ч. 17 мин.
Родинка
18:58
18:58
132 км.
2 ч. 22 мин.
Сляднево
19:03
19:04
138 км.
2 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 167км
19:11
19:11
145 км.
2 ч. 35 мин.
Тихонова Пустынь
19:15
19:16
147 км.
2 ч. 39 мин.
Муратовка
19:20
19:20
149 км.
2 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
19:25
19:25
152 км.
2 ч. 49 мин.
Азарово
19:31
19:32
157 км.
2 ч. 55 мин.
Калуга 1
19:40
161 км.
3 ч. 4 мин.
