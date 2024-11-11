Маршрут следования поезда 6161 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
18:27
18:28
4 км.
0 ч. 7 мин.
Аминьевская
18:32
18:33
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
18:35
18:36
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
18:42
18:42
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
19:00
19:01
35 км.
0 ч. 40 мин.
Дачная
19:03
19:04
37 км.
0 ч. 43 мин.
Алабино
19:07
19:07
40 км.
0 ч. 47 мин.
Селятино
19:10
19:10
41 км.
0 ч. 50 мин.
Рассудово
19:15
19:15
46 км.
0 ч. 55 мин.
Бекасово 1
19:21
19:21
53 км.
1 ч. 1 мин.
Зосимова Пустынь
19:24
19:25
55 км.
1 ч. 4 мин.
Нара
19:30
19:31
60 км.
1 ч. 10 мин.
Латышская
19:36
19:37
63 км.
1 ч. 16 мин.
Башкино
19:41
19:41
68 км.
1 ч. 21 мин.
Ворсино
19:48
19:48
76 км.
1 ч. 28 мин.
Балабаново
19:54
19:55
82 км.
1 ч. 34 мин.
Обнинское
20:04
20:05
92 км.
1 ч. 44 мин.
Шемякино
20:12
20:12
97 км.
1 ч. 52 мин.
Малоярославец
20:20
20:21
103 км.
2 ч. 0 мин.
Ерденево
20:29
20:30
113 км.
2 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 140км
20:35
20:36
119 км.
2 ч. 15 мин.
Суходрев
20:41
20:42
126 км.
2 ч. 21 мин.
Родинка
20:46
20:46
131 км.
2 ч. 26 мин.
Сляднево
20:51
20:52
137 км.
2 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 167км
20:59
20:59
144 км.
2 ч. 39 мин.
Тихонова Пустынь
21:03
21:04
146 км.
2 ч. 43 мин.
Муратовка
21:08
21:08
148 км.
2 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
21:13
21:13
151 км.
2 ч. 53 мин.
Азарово
21:19
21:20
156 км.
2 ч. 59 мин.
Калуга 1
21:28
160 км.
3 ч. 8 мин.
