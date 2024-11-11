Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6209 Курск — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
08:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Клюква
09:00
09:01
6 км.
0 ч. 10 мин.
Конарево
09:06
09:07
11 км.
0 ч. 16 мин.
Заплава
09:11
09:11
14 км.
0 ч. 21 мин.
Колодное
09:14
09:15
17 км.
0 ч. 24 мин.
Полевая
09:21
09:22
23 км.
0 ч. 31 мин.
Гуторово
09:26
09:26
28 км.
0 ч. 36 мин.
Красниково
09:29
09:30
30 км.
0 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 574км
09:33
09:33
32 км.
0 ч. 43 мин.
Шумаково
09:39
09:40
38 км.
0 ч. 49 мин.
Гридасово
09:45
09:45
43 км.
0 ч. 55 мин.
Солнцево
09:50
09:51
48 км.
1 ч. 0 мин.
Надежевка
09:55
09:56
53 км.
1 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 600км
09:59
10:00
56 км.
1 ч. 9 мин.
Сараевка
10:03
10:04
58 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 609км
10:09
10:09
64 км.
1 ч. 19 мин.
Ржава
10:14
10:15
68 км.
1 ч. 24 мин.
Вихровка
10:19
10:19
72 км.
1 ч. 29 мин.
Ольшанка
10:23
10:23
76 км.
1 ч. 33 мин.
Ельниково
10:28
10:29
81 км.
1 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 633км
10:33
10:33
85 км.
1 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 635км
10:36
10:37
87 км.
1 ч. 46 мин.
Музейный Комплекс
10:40
10:42
89 км.
1 ч. 50 мин.
Прохоровка
10:44
10:45
90 км.
1 ч. 54 мин.
Парк Победы
10:48
10:49
93 км.
1 ч. 58 мин.
Звонница
10:51
10:51
94 км.
2 ч. 1 мин.
Танковое Поле
10:55
10:55
98 км.
2 ч. 5 мин.
Беленихино
11:02
11:03
103 км.
2 ч. 12 мин.
Тетеревино
11:09
11:10
110 км.
2 ч. 19 мин.
Сажное
11:14
11:15
114 км.
2 ч. 24 мин.
Озерово
11:19
11:19
117 км.
2 ч. 29 мин.
Гостищево
11:23
11:24
119 км.
2 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 676км
11:27
11:27
121 км.
2 ч. 37 мин.
Вислое
11:30
11:30
122 км.
2 ч. 40 мин.
Терновка
11:33
11:34
124 км.
2 ч. 43 мин.
Шопино
11:37
11:37
126 км.
2 ч. 47 мин.
Беломестная
11:41
11:42
129 км.
2 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 689км
11:45
11:45
130 км.
2 ч. 55 мин.
Зеленая Поляна
11:48
11:49
131 км.
2 ч. 58 мин.
Белая Гора
11:52
11:53
133 км.
3 ч. 2 мин.
Белгород
11:57
135 км.
3 ч. 7 мин.
