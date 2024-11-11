06:30
1 д. 17 ч. 37 мин.
05:01
37
Маршрут следования поезда 621С Владикавказ — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владикавказ — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владикавказ
06:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беслан
07:00
07:28
21 км.
0 ч. 30 мин.
Котляревская
08:23
08:30
82 км.
1 ч. 53 мин.
Прохладная
08:49
09:08
96 км.
2 ч. 19 мин.
Аполлонская
09:42
09:44
135 км.
3 ч. 12 мин.
Георгиевск
10:10
10:14
161 км.
3 ч. 40 мин.
Минеральные Воды
10:50
188 км.
4 ч. 20 мин.
