Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6221 Армавир — Краснодар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Армавир — Краснодар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Армавир Ростовский
Армавир-1
14:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кубанская
15:05
15:06
18 км.
0 ч. 15 мин.
Отрадо-Кубанская
15:18
15:19
35 км.
0 ч. 28 мин.
Гулькевичи
15:32
15:33
51 км.
0 ч. 42 мин.
Гирей
15:40
15:41
56 км.
0 ч. 50 мин.
Кавказская
15:51
15:54
63 км.
1 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 7км
16:03
16:04
69 км.
1 ч. 13 мин.
Милованово
16:10
16:11
73 км.
1 ч. 20 мин.
Касиновка
16:20
16:21
83 км.
1 ч. 30 мин.
Гречишкино
16:33
16:34
93 км.
1 ч. 43 мин.
Потаенный
16:45
16:46
103 км.
1 ч. 55 мин.
Ладожская
16:58
16:59
113 км.
2 ч. 8 мин.
Двубратский
17:12
17:13
123 км.
2 ч. 22 мин.
Усть-Лабинская
17:23
17:24
132 км.
2 ч. 33 мин.
Остановочный Пункт 78км(Сахарный З-Д
17:29
17:30
182 км.
2 ч. 39 мин.
Варилка
17:38
17:43
222 км.
2 ч. 48 мин.
Редутский
17:51
17:52
230 км.
3 ч. 1 мин.
Васюринская
18:02
18:03
239 км.
3 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 106км
18:06
18:06
240 км.
3 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 107км
18:09
18:09
241 км.
3 ч. 19 мин.
Остановочный Пункт 108км
18:12
18:12
242 км.
3 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 113км
18:18
18:18
247 км.
3 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 116км
18:36
18:36
249 км.
3 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 117км
18:39
18:39
250 км.
3 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 118км
18:42
18:42
251 км.
3 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 120км
18:45
18:45
252 км.
3 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 121км
18:48
18:48
253 км.
3 ч. 58 мин.
Пашковская
18:55
18:56
257 км.
4 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 128км
19:00
19:00
259 км.
4 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 130км
19:03
19:03
260 км.
4 ч. 13 мин.
Краснодар-Сортировочный
19:09
19:10
261 км.
4 ч. 19 мин.
Краснодар 1
19:18
267 км.
4 ч. 28 мин.
